Настоящее имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей» Александра Петрова скоро станет известно. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «The Insider» Роман Доброхотов.

«У нас есть определенные идеи, над которыми мы работаем, и, если мы угадали, на этой неделе мы узнаем настоящее имя», — сообщил он.

Р.Доброхотов также добавил, что в России существуют две основные базы данных, которые позволили найти основную информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове (по данным издания «The Insider», полковник ГРУ А.Чепига).

«До нашего расследования, получить информацию по этим базам было элементарно. Ею пользовались все – коллекторы, бизнесмены, мелкие мошенники. Конкретное имя можно было достать за 100 долларов. Сейчас это будет сложнее — за них взялось ФСБ», — сказал он.