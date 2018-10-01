Настоящее имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей» скоро станет известно — Доброхотов
Настоящее имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей» Александра Петрова скоро станет известно. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «The Insider» Роман Доброхотов.
«У нас есть определенные идеи, над которыми мы работаем, и, если мы угадали, на этой неделе мы узнаем настоящее имя», — сообщил он.
Р.Доброхотов также добавил, что в России существуют две основные базы данных, которые позволили найти основную информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове (по данным издания «The Insider», полковник ГРУ А.Чепига).
«До нашего расследования, получить информацию по этим базам было элементарно. Ею пользовались все – коллекторы, бизнесмены, мелкие мошенники. Конкретное имя можно было достать за 100 долларов. Сейчас это будет сложнее — за них взялось ФСБ», — сказал он.
Комментарии12
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fresh_breeze 01 октября 2018 | 23:03
Очередной фэйк от Доброхотова и К°.
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"Конкретное имя можно было достать за 100 долларов. "
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А сейчас за сколько ты вскармливаешь той дезой англичан? А, Рома?
blahovdav 01 октября 2018 | 23:27
fresh_breeze: Очередной фэйк от Доброхотова и К°.\\\\Путлеровские свинки верят только в распятых мальцов?
kit07_12 01 октября 2018 | 23:33
blahovdav: Вышиватная срань ваще верит, шо они це Еуропа. Вонючие селюки в обоссанных шароварах верят шо они еуропейци. Ща только навоз смоют с немытых рыл и сразу у Вену кофий пить.
danko1 01 октября 2018 | 23:03
Да, у ФСБ ставки повыше.
Эти наглые воры за тысячи долларов информацию только давать будут.
kara 01 октября 2018 | 23:07
да конечно получиться! как не получиться, если ответ известен заранее.
mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 23:12
Кстати, а куда делась эта сладкая парочка гомо-бизнесменов средней руки "Петров" и "Боширов-чепига"?
Неужели действительно их разок выпустили в быдлоящик, а затем ликвидировали?
В "Аквариуме" написано, что они сжигают своих агентов в печи заживо.
nersesov 01 октября 2018 | 23:15
mikhail_spb_: это Скрипалей сожгли, вместе с котом и морской саинкой. Поэтому их и не видно.
j_partizan 01 октября 2018 | 23:27
Продажные чинуши теперь поднасрали ГРУшникам.
Хорошо бы было, если нашли тех, кто базу сливал и поступили с ними по-свойски, как со Скрипалями. .
alex_melnikov Алексей Мельников 01 октября 2018 | 23:36
Опять спалились
kit07_12 01 октября 2018 | 23:49
alex_melnikov: Алексей, Вы сейчас грант пришли отрабатывать или как обычно по пьяной лавочке?
mosser 01 октября 2018 | 23:47
Больше правды!
vor_on 01 октября 2018 | 23:52
и этот штирлиц плуг деревенский. похоже на то