Белоруссия впервые за 20 лет выдвинула фильм на соискание премии «Оскар»

Республику представит картина белорусского режиссера Дарии Жук «Хрусталь». Об этом сообщил продюсер картины Валерий Дмитроченко. По его словам, заявка уже отправлена вместе с прокатным удостоверением. Уточняется, что лента выдвинута в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В июле белорусская драма была удостоена гран-при на Международном кинофестивале в Одессе, а в сентябре получила высшую награду международного фестиваля в Алма-Аты. Планируется, что в России показ «Хрусталя» стартует в декабре.