Глава Пентагона Джеймс Мэтис отменил визит в Китай
Решение принято на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, — отмечает CNN. Оно связано, в частности, в связи с американскими санкциями и введением Соединенными Штатами таможенных тарифов на китайскую продукцию. Изначально предполагалось, что министр обороны США отправится в Пекин в октябре, чтобы обсудить вопросы безопасности. В Пентагоне факт отмены визита пока не подтвердили.
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mppv 01 октября 2018 | 22:42
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