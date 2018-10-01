Глава Пентагона Джеймс Мэтис отменил визит в Китай

Решение принято на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, — отмечает CNN. Оно связано, в частности, в связи с американскими санкциями и введением Соединенными Штатами таможенных тарифов на китайскую продукцию. Изначально предполагалось, что министр обороны США отправится в Пекин в октябре, чтобы обсудить вопросы безопасности. В Пентагоне факт отмены визита пока не подтвердили.