Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале предполагает длительный срок принятия решения

У физлиц на это будет 1,5-2 года, а в некоторых отдельных случаях до пяти лет. Только после этого будет принято решение об участии по умолчанию, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. По его словам, законопроект будет опубликован в ближайшие дни.