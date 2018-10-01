Рубль укрепился на фоне роста стоимости нефти

Этим вечером курс доллара на Московской бирже впервые с августа опустился ниже 65 рублей. Евро торговался на уровне 75.20.

Нефть марки Brent сегодня обновила почти четырехлетний максимум, превысив 85 долларов за баррель. Стоимость WTI увеличилась до 75,42.