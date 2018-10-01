Рубль укрепился на фоне роста стоимости нефти
Этим вечером курс доллара на Московской бирже впервые с августа опустился ниже 65 рублей. Евро торговался на уровне 75.20.
Нефть марки Brent сегодня обновила почти четырехлетний максимум, превысив 85 долларов за баррель. Стоимость WTI увеличилась до 75,42.
Комментарии4
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olenenok_zed 01 октября 2018 | 22:32
о неужели бензин подешевеет? о.О
gordy 01 октября 2018 | 22:51
Лишь бы Володя ему очередную подножку не сделал?
dadmorose 01 октября 2018 | 22:41
Когда рубль укрепляется, радуюсь как патриот. Когда он парает, радуюсь, что аоаремя от него избавился. Короче, рубль приносит одни положительные эмоции.
wuwer 01 октября 2018 | 23:45
Сдал слегка назад, чтобы резко подпрыгнуть вверх?