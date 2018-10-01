Нефть продолжает дорожать: котировки марки Брент впервые за почти четыре года превысили 85 долларов за баррель

Стоимость WTI увеличилась до почти 75,5. Нефть дорожает уже несколько дней подряд. Как отмечает Bloomberg, это происходит на фоне американских санкций против энергетического сектора Ирана, а также телефонного разговора президента США с королем Саудовской Аравии, в ходе которого они обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов. Параллельно, как отмечает агентство, в Соединенных Штатах вторую неделю подряд снижается количество буровых установок. Это свидетельствует о возможном замедлении роста производства и сказывается на росте цен.

На фоне укрепления котировок нефти, укрепилась и российская валюта. Курс доллара на Московской бирже этим вечером составил 65.05, а евро опустился до 75.31.