Нефть продолжает дорожать: котировки марки Брент впервые за почти четыре года превысили 85 долларов за баррель
Стоимость WTI увеличилась до почти 75,5. Нефть дорожает уже несколько дней подряд. Как отмечает Bloomberg, это происходит на фоне американских санкций против энергетического сектора Ирана, а также телефонного разговора президента США с королем Саудовской Аравии, в ходе которого они обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов. Параллельно, как отмечает агентство, в Соединенных Штатах вторую неделю подряд снижается количество буровых установок. Это свидетельствует о возможном замедлении роста производства и сказывается на росте цен.
На фоне укрепления котировок нефти, укрепилась и российская валюта. Курс доллара на Московской бирже этим вечером составил 65.05, а евро опустился до 75.31.
Комментарии16
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kottigr1 01 октября 2018 | 22:10
Нефть продолжает дорожать.. Путинская банда продолжает богатеть.. Россия продолжает нищать..
begly_ 01 октября 2018 | 22:11
Хорошая новость для стран лидеров по добыче нефти., типа Украины.
igorrrpadlowitchs 01 октября 2018 | 22:16
begly_: а уж, как американцы рады, занимая первое место по добыче нефти!!и сразу вспрминается вой хроссийских пропагандонов, кричавших , что добыча сланцевой нефти- фейк! И что сейчас рты - то позакрывали?
vinnidi 01 октября 2018 | 22:18
begly_: Дибилушка пригожинская радуйтесь бензин, а значит вслед и буквально все остальное подорожает - вот счастье то дебилам привалило!!!
begly_ 01 октября 2018 | 23:00
vinnidi:
А кто ни рад, когда закрома Родины пополняются долларами?, вы, патриот России?
aleksandr39 01 октября 2018 | 22:31
begly_: Значит опять в России увеличатся тарифы ЖКХ ,каждый день будет дорожать бензин и продукты , народ будет нищать .
parasuk_ 01 октября 2018 | 22:12
Что делается, каково сейчас либерашкам, до дыр зачитавших демуру с рабиновичем, осознавать себя мозгожопыми дебилами?
polikarpich 01 октября 2018 | 22:15
parasuk_: А мы подождём дальнейшего развития событий.
Главное - не торопицца и не волновацца!
parasuk_ 01 октября 2018 | 22:22
polikarpich: это как навальный под юбкой у жены от золотова спрятался. Тоже думает, что посидит так и все забудется. Однако память у людей длинная ;)
serjio99 01 октября 2018 | 22:33
parasuk_: Не пойму - у Вас железная уверенность, что опять до 110 долл./баррель дойдет? А того, что было недавно, в 2014, когда нефть уполовинилась до 50 долларов - такого никогда уже не будет?
Этого никто знать не может. Что за причины были в 2014 году? Экономисты невнятно говорили про некий мировой экономический спад.
polikarpich 01 октября 2018 | 22:39
parasuk_: Это что за бред? Где сейчас Навальный находится? По моему, на нарах парится.
А что, так сильно хочется, чтобы Навальный в ответ пообещал Золотову табло разбить?
Интересно, а что ответил бы и как поступил бы этот "дуэлянт" в этом случае? Он-то ведь ни на какую ответку явно не рассчитывал, когда гнал этот порожняк.
begly_ 01 октября 2018 | 22:57
Товарищи, вот вам пример для подражания, вот он, Парасик, самый достойный кандитат в экономический отдел Госдумы или Верховной Рады.
Голосуем на следующих выборах за пана Парасика!
polikarpich 01 октября 2018 | 23:23
begly_: А у него программа-то есть?
begly_ 01 октября 2018 | 23:31
polikarpich:
У него есть качества по важнее - экономическая чуйка.
ramun 01 октября 2018 | 22:41
Сегодня нефть продолжает,завтра нефть тоже продолжает,но уже не туда,а Украина идет своей дорогой.В добрый путь.