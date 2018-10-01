Шарля Азнавура, вероятно, похоронят в коммуне Монфор-л'Амори недалеко от Парижа

Именно там он хотел, чтобы его похоронили. В коммуне располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей, — сообщают французские СМИ. Когда пройдут похороны, не уточняется. Между тем, по информации радиостанции «Европа 1», Елисейский дворец рассматривает возможность организовать в Ереване церемонию, в ходе которой будет отдана дань уважения легендарному французскому шансонье армянского происхождения.

Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита международной организации «Франкофонии», на который приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Азнавур. Артист скончался сегодня во Франции на 95-ом году жизни.

В день похорон певца в Армении будет объявлен траур. Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. В знак скорби ряд интернет-изданий Армении, в частности, сайт государственного агентства «Арменпресс», изменили свой дизайн на черно-белый.