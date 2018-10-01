Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» участник расследований Инсайдера и Bellingcat, журналист Сергей Канев.

Этим вечером Канев опубликовал детали расследования с соответствующими документами на сайте МБХ-Медиа.

Анатолий Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, пишет «Новая». После этого его отправили на службу в Уссурийск, а оттуда в Хабаровск, где его назначили командиром разведгруппы. Изданию удалось разыскать трех сослуживцев Чепиги, и один из них на условиях анонимности рассказал, что перевод в Хабаровск выхлопотал для Чепиги его родственник — высокопоставленный чиновник в администрации края. Из-за этого в отряде он считался «блатным» и даже руководство обращалось к нему подчеркнуто вежливо. Карьера Чепиги продолжилась уже в Москве – в 2009 году он стал слушателем «консерватории» — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию, об этом в своем расследовании пишет журналист Сергей Канев. По его сведениям, Чепигу с семьей поселили в обычное общежитие при РГГУ – это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению