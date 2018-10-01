Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» участник расследований Инсайдера и Bellingcat, журналист Сергей Канев.
Этим вечером Канев опубликовал детали расследования с соответствующими документами на сайте МБХ-Медиа.
Анатолий Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, пишет «Новая». После этого его отправили на службу в Уссурийск, а оттуда в Хабаровск, где его назначили командиром разведгруппы. Изданию удалось разыскать трех сослуживцев Чепиги, и один из них на условиях анонимности рассказал, что перевод в Хабаровск выхлопотал для Чепиги его родственник — высокопоставленный чиновник в администрации края. Из-за этого в отряде он считался «блатным» и даже руководство обращалось к нему подчеркнуто вежливо. Карьера Чепиги продолжилась уже в Москве – в 2009 году он стал слушателем «консерватории» — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию, об этом в своем расследовании пишет журналист Сергей Канев. По его сведениям, Чепигу с семьей поселили в обычное общежитие при РГГУ – это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.
Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению
Комментарии3
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kottigr1 01 октября 2018 | 22:04
"Мне позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал (февральские договоренности), что ситуация стабилизировалась и он собирается поехать в Харьков на конференцию. "... "Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины.." "Мы каждый раз фиксировали место его нахождения.." "Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту".."Но этим не закончилась эта история, потому что Виктор Федорович не захотел переезжать в Россию" - Путин.
Даже Владимир Владимирович Путин сам всем рассказал о том, что Янукович совершенно не хотел того, что бы его похищали и вывозили из Украины российские спецслужбы..
Перед тем как российские спецслужбы похитили Президента Украины, Янукович пришел к конкретному мирному соглашению с украинской оппозицией.. Именно похищение российскими спецслужбами Януковича и вывело конфликт на новый уровень..
Вопрос: а это не называется международным терроризмом? И если Янукович сейчас находится в списке Интерпола, по совокупности совершенных им преступлений против Украины и украинского народа, то не являются ли Путин и его ОПГ соучастниками этих и других преступлений – в том числе, по содействию и сокрытию обвиняемого? И сам факт похищения – оно что, легально, это «принятый метод путинской дипломатии»? Или это – самое настоящее преступление?
Мне кажется, что в действиях Путина в отношении Януковича, о которых Путин сам рассказывает на камеру, видится явный состав преступления – организация похищения действующего главы государства.
kara 01 октября 2018 | 22:04
ну молодец,человека спас
nina51 01 октября 2018 | 22:06
Пожалели Ходора а зря. Путин все таки добрый человек.