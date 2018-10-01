Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост гендиректора туринского «Ювентуса»...

Как сообщает Tuttosport, 46-летний специалист является одним из главных претендентов на позицию, которую в ближайшее время освободит Беппе Маротта.

Если Зидану удастся получить назначение, он воссоединится с нападающим Криштиану Роналду, которого ранее тренировал в «Реале». Вместе они трижды выигрывали Лигу чемпионов.