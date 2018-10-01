Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост гендиректора туринского «Ювентуса»
Как сообщает Tuttosport, 46-летний специалист является одним из главных претендентов на позицию, которую в ближайшее время освободит Беппе Маротта.
Если Зидану удастся получить назначение, он воссоединится с нападающим Криштиану Роналду, которого ранее тренировал в «Реале». Вместе они трижды выигрывали Лигу чемпионов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 01 октября 2018 | 21:42
Забодай его Зидан.
patrikk_2 01 октября 2018 | 21:50
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост гендиректора туринского «Ювентуса»...
Брехня, потому что я точно помню, как пончик Вася Уткин, в день ухода З.Зидана из "Реала", заявил на голубом глазу, мол, что Зинедин ушёл на взлёте карьеры потому, что он возглавить сборную Франции.
yulya_tsikina17 01 октября 2018 | 21:46
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk