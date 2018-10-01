Нобелевскую премию по медицине в этом году присудили за исследования в области терапии рака
Ее получат американский и японский ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. Объявление обладателя премии в области медицины и физиологии традиционно открывает «нобелевскую неделю». Завтра в Стокгольме назовут обладателя премии по физике.
Комментарии4
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ura_123 01 октября 2018 | 21:37
Непросто так больным российским детям собирают на лечение ТАМ,СМСками тут...
vlabumur 01 октября 2018 | 21:46
от всех болезней
В полночь, когда на небе нет луны, нужно встать на горе лицом к востоку, коснуться своего носа, затем правого и левого уха и выпить настойку,"БОЯРКИ".
- Это точно говорю. Точно.
polikarpich 01 октября 2018 | 21:57
vlabumur: А закусить печенью землеройки-девственницы, забыли? Ведь не подействует!
yulya_tsikina17 01 октября 2018 | 21:47
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