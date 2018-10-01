Число жертв землетрясения в Индонезии и последовавшего за ним цунами превысило 1200 человек
Об этом сообщают сингапурские СМИ. Мощные подземные толчки произошли магнитудой 7,7 в минувшую пятницу, затем последовали афтершоки. Новый подземный толчок сейсмологи зафиксировали в том же районе сегодня. Власти Индонезии заявили о готовности принять международную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Евросоюз уже предоставил полтора миллиона евро.
Комментарии1
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