Число жертв землетрясения в Индонезии и последовавшего за ним цунами превысило 1200 человек

Об этом сообщают сингапурские СМИ. Мощные подземные толчки произошли магнитудой 7,7 в минувшую пятницу, затем последовали афтершоки. Новый подземный толчок сейсмологи зафиксировали в том же районе сегодня. Власти Индонезии заявили о готовности принять международную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Евросоюз уже предоставил полтора миллиона евро.