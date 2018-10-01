Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни французского шансонье Шарля Азнавура

Премьер назвал его «одним из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур – Франции и Армении». Медведев напомнил, что Азнавур много лет собирал полные залы на своих концертах и в нашей стране. Шарль Азнавур скончался сегодня во Франции в возрасте 94-х лет.