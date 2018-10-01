Вопрос с задержанным в Пусане российским судном «Севастополь» должен окончательно решиться завтра
Об этом сообщил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын. Он добавил, что отношения двух стран неизменно будут развиваться. Ранее сегодня посол был вызван на Смоленскую площадь, там ему сделали представление в связи с незаконным по мнению наших властей задержанию российского судна в южнокорейском порту. В этой связи депутаты Госдумы не пошли сегодня на прием в посольство Кореи по случаю празднования дня основания республики.
Комментарии5
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hastings 01 октября 2018 | 21:39
Требую окончательного решения пусанского вопроса!
ura_123 01 октября 2018 | 21:57
hastings: Ты вон у неё требуй-yulya_tsikina17
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malanoff 01 октября 2018 | 21:56
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Неужели матросы с Севастополя станут сексрабынями ? Моментально работают путинские порносайты.
peresvet73 01 октября 2018 | 21:52
Путинскую кодлу чморят все кому не лень.