Вопрос с задержанным в Пусане российским судном «Севастополь» должен окончательно решиться завтра

Об этом сообщил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын. Он добавил, что отношения двух стран неизменно будут развиваться. Ранее сегодня посол был вызван на Смоленскую площадь, там ему сделали представление в связи с незаконным по мнению наших властей задержанию российского судна в южнокорейском порту. В этой связи депутаты Госдумы не пошли сегодня на прием в посольство Кореи по случаю празднования дня основания республики.