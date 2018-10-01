Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» участник расследований Инсайдера и Bellingcat, журналист Сергей Канев.

Между тем, российские власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов.