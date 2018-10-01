Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» участник расследований Инсайдера и Bellingcat, журналист Сергей Канев.
Между тем, российские власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов.
Комментарии38
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ura_123 01 октября 2018 | 21:07
Вона чё... А для чего жулика нужно было вывозить и что в транспортировке такого херойского?
polikarpich 01 октября 2018 | 21:11
ura_123: Да он прям как Отто Скорцени в деле с освобождением свергнутого Бенито Муссолини.
pit_heap 01 октября 2018 | 21:16
polikarpich: а Скрипаля не смог вывезти...Выходит Скрипаль в ресторан ходит с большой охраной чем президент Украины.)
polikarpich 01 октября 2018 | 21:29
pit_heap: А ему и не надо было его вывозить. Цель была другая.
kottigr1 01 октября 2018 | 21:32
pit_heap: Перед тем как российские спецслужбы похитили Президента Украины, Янукович пришел к конкретному мирному соглашению с украинской оппозицией.. Именно похищение российскими спецслужбами Януковича и вывело конфликт на новый уровень..
Вопрос: а это не называется международным терроризмом? И если Янукович сейчас находится в списке Интерпола, по совокупности совершенных им преступлений против Украины и украинского народа, то не являются ли Путин и его ОПГ соучастниками этих и других преступлений – в том числе, по содействию и сокрытию обвиняемого? И сам факт похищения – оно что, легально, это «принятый метод путинской дипломатии»? Или это – самое настоящее преступление?
Мне кажется, что в действиях Путина в отношении Януковича, о которых Путин сам рассказывает на камеру, видится явный состав преступления – организация похищения действующего главы государства.
vladimir_na_echo 01 октября 2018 | 21:36
kottigr1: 5 балло! )))
И ведь самое интересное, что возможнл Вы и правда в это верите.
Аплодисменты стоя ))
kottigr1 01 октября 2018 | 21:42
vladimir_na_echo: Так об этом похищении Януковича всем рассказал Владимир Владимирович Путин, весьма подробно в своём интервью журналистам..
Вы предлагаете Путину не верить.. !!?
Не оппозиционер ли Вы случаем, батенька... ????
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boseal 01 октября 2018 | 21:51
pit_heap: Интересно другое - почему "следователи" со странной фантазией молчат про Петрова??? Т.е. один из них матерый разведчик ГРУ, а второй для фона?
А если честно вспомнился анекдот:
"В купе поезда едут поручик Ржевский, корнет, капитан и молодая симпатичная девушка. Едут молча. Вдруг девушка икнула. Корнет как истинный джентльмен, говорит:
- Извините, господа! Вчера на балу у Ростовых перепил-с. Едут дальше. Вдруг девушка пукнула. Капитан как истинный джентльмен говорит:
- Извините, господа. Сегодня гороховым супчиком позавтракал. Поручик Ржевский не выдержал и говорит:
- Господа! Если она сейчас обосрется - валите все на меня! " Чепига-Боширов получается эдаким Ржевским поневоле))).
novirusic 01 октября 2018 | 22:05
boseal: Тупенький ты наш, про второго пидораса не молчат.
Его обещали найти через пару недель. Наколки есть точные. Подожди чуток. Будет тебе и жена Боширова Петров
novirusic 01 октября 2018 | 21:58
pit_heap: Идиот, охрана Янука способствовала его вывозу в Россию, а не препятствовала.
Даже этого ты не знаешь, ну можно ли быть большим придурком чем ты.
А у Скрипаля охраны совсем не было, но даже и при таких условиях эти два пидораса, как они сами себя представили, не смогли его отравить.
Они такие же дебилы как и ты.
Засветились по полной и операцию провалили.
pit_heap 01 октября 2018 | 21:11
ura_123: Януковича вывез,а Скрипаля не смог убрать.Получается по логике ,если ГРУ со Скрипалями облажались, то украинцы лажанули даже с таким ГРУ.
ura_123 01 октября 2018 | 21:34
pit_heap: Да мог убрать,мог! Вот только за спиной Чапиги всё время тяжело дышал Петров))))
mafiya71 01 октября 2018 | 21:18
ura_123: жги, кастрюля, дальше
begly_ 01 октября 2018 | 21:34
ura_123:
А геройское Юрик в том, что полковник спас человеческую жизнь., да одну, но и за одну он достоин быть героем.
А ты сколько человеческих жизней загубил за свою жизнь?
ura_123 01 октября 2018 | 21:47
begly_: Чем так жить беглым в чужой стране...
”Лучше смерть стоя чем жизнь на коленях"(с) Не думал над этим?
begly_ 01 октября 2018 | 21:51
ura_123:
Хорошо спросил! Конечно думал., когда то давно, лет 20 назад. Нет Юрик, на мой вкус неправильно статьть мертвым львом(с).
ura_123 01 октября 2018 | 22:05
begly_: Ну вот видишь,а рассуждаешь о героях)))
Вот и живёшь мухой(с)
tinon 01 октября 2018 | 21:56
ura_123:
Чекисты - мастера слагать о себе легенды.
Нет равных в этом жанре!
Кто бы их забоялся - обычные, ничем не примечательные служивые. Ни энштейнов, ни шукшиных в списках не значится...
ankir 01 октября 2018 | 21:12
а еще яйценюка в штаты вывез ))))
snagging 01 октября 2018 | 21:12
Янукович, тоже на одной кровати с ним спал, спасаясь.
old_skull 01 октября 2018 | 21:13
Ну и что такого? По просьбе законного президента (на тот момент) вывезли его с территории Украины (на тот момент), чтобы сохранить ему жизнь.
kottigr1 01 октября 2018 | 21:40
old_skull: "Мне позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал (февральские договоренности), что ситуация стабилизировалась и он собирается поехать в Харьков на конференцию. "... "Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины.." "Мы каждый раз фиксировали место его нахождения.." "Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту".."Но этим не закончилась эта история, потому что Виктор Федорович не захотел переезжать в Россию" - Путин.
Даже Владимир Владимирович Путин сам всем рассказал о том, что Янукович совершенно не хотел того, что бы его похищали и вывозили из Украины российские спецслужбы..
ura_123 01 октября 2018 | 21:49
old_skull: А вот что ещё было А.Венедиктов
― Я не понял, личное письмо – так оно было? «Я уполномочен сообщить, — говорит Чуркин, официальный представитель, — президентом России получено следующее обращение. Я цитирую: «Как законно-избранный президент Украины… обращаюсь к президенту России с просьбой использовать Вооруженные силы России…»». Это личное письмо? И подписано: «Президент Янукович президенту Путину
Законный президент просит соседнего ввести войска,что бы сохранить ему жизнь))))
kara 01 октября 2018 | 21:14
Цимбалюк то доволен? а то он волновался по поводу подвига,
mafiya71 01 октября 2018 | 21:16
Пойдёт, прокладки схавают
abuvgrobu 01 октября 2018 | 21:22
Я смотрю,этот Чепига мечется по миру словно Бэтмэн и везде непрерывно совершает какие-то подвиги.....Не удивлюсь,что и Кенеди на его счету....и Усаму ,того,..... тоже он..
protoukrop 01 октября 2018 | 21:42
abuvgrobu: Просто он в нашем ГРУ лучшее что есть. Пересмотри все серии Рэмбо, это же про нашего Чипигу, он же Боширов, он же... Спецагенты приезжают в далекую Сибирскую деревню и зовут Чепигу совершить во благо Родины новый подвиг. ))
piter_ug 01 октября 2018 | 21:24
Это же какой звездопад будет в своё время!
komandarm___1968 01 октября 2018 | 21:27
Генерал Пьётор Гоголь возглавлял все операции. "Джеймса Бонда" что-ли не смотрели, там больше правды))
fanisos 01 октября 2018 | 21:31
сами себя троллят птенчики ходорковского. Повелись на троллинг Путина (тот уссывается над хомяками ). Вообще считаю, все эти поездки Бошировых Петровых- БОЛЬШИМ ТРОЛЛИНГОМ. Глицкие ищейки поняли это и придумали это отравление. Теперь пусть предьявят Скрипаля миру - потом наши предьявят петрова боширова чепигу. Опять Путин всех перииграл)))
vlabumur 01 октября 2018 | 21:33
"Как жить? Кругом одно жульё"
eduard53 01 октября 2018 | 21:33
А сколько трындели-потели - от кремлян до симоньян - туристы-туристы ...
fanisos 01 октября 2018 | 21:38
теперь этот канев будет сидеть и ждать до конца жизни (прикиньте -до конца жизни-сколько он денег получил от ходора, чтобы так рисковать???), когда придут его травить новичком, полонием, крысиным ядом (ледорубом)-кому что нравится
shmuel63 01 октября 2018 | 21:44
Вспоминается Отто Скорцени, вывезший Муссолини
koshkaedu 01 октября 2018 | 21:51
Выходит, Чапыга и совершил "государственный переворот" в Украине, организовав бегство Януковича?
alena01 01 октября 2018 | 22:02
Хм... "По вывозу..."...
Похищению...
bekipp 01 октября 2018 | 22:03
То то он мне сразу не понравился.