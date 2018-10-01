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21:02, 01 октября 2018

Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» участник расследований Инсайдера и Bellingcat, журналист Сергей Канев.

Между тем, российские власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов.

Комментарии

38

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ura_123 01 октября 2018 | 21:07

Вона чё... А для чего жулика нужно было вывозить и что в транспортировке такого херойского?

polikarpich 01 октября 2018 | 21:11

ura_123: Да он прям как Отто Скорцени в деле с освобождением свергнутого Бенито Муссолини.

pit_heap 01 октября 2018 | 21:16

polikarpich: а Скрипаля не смог вывезти...Выходит Скрипаль в ресторан ходит с большой охраной чем президент Украины.)

polikarpich 01 октября 2018 | 21:29

pit_heap: А ему и не надо было его вывозить. Цель была другая.

kottigr1 01 октября 2018 | 21:32

pit_heap: Перед тем как российские спецслужбы похитили Президента Украины, Янукович пришел к конкретному мирному соглашению с украинской оппозицией.. Именно похищение российскими спецслужбами Януковича и вывело конфликт на новый уровень..
Вопрос: а это не называется международным терроризмом? И если Янукович сейчас находится в списке Интерпола, по совокупности совершенных им преступлений против Украины и украинского народа, то не являются ли Путин и его ОПГ соучастниками этих и других преступлений – в том числе, по содействию и сокрытию обвиняемого? И сам факт похищения – оно что, легально, это «принятый метод путинской дипломатии»? Или это – самое настоящее преступление?

Мне кажется, что в действиях Путина в отношении Януковича, о которых Путин сам рассказывает на камеру, видится явный состав преступления – организация похищения действующего главы государства.

vladimir_na_echo 01 октября 2018 | 21:36

kottigr1: 5 балло! )))
И ведь самое интересное, что возможнл Вы и правда в это верите.
Аплодисменты стоя ))

kottigr1 01 октября 2018 | 21:42

vladimir_na_echo: Так об этом похищении Януковича всем рассказал Владимир Владимирович Путин, весьма подробно в своём интервью журналистам..
Вы предлагаете Путину не верить.. !!?
Не оппозиционер ли Вы случаем, батенька... ????

yulya_tsikina17 01 октября 2018 | 21:48

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boseal 01 октября 2018 | 21:51

pit_heap: Интересно другое - почему "следователи" со странной фантазией молчат про Петрова??? Т.е. один из них матерый разведчик ГРУ, а второй для фона?
А если честно вспомнился анекдот:
"В купе поезда едут поручик Ржевский, корнет, капитан и молодая симпатичная девушка. Едут молча. Вдруг девушка икнула. Корнет как истинный джентльмен, говорит:
- Извините, господа! Вчера на балу у Ростовых перепил-с. Едут дальше. Вдруг девушка пукнула. Капитан как истинный джентльмен говорит:
- Извините, господа. Сегодня гороховым супчиком позавтракал. Поручик Ржевский не выдержал и говорит:
- Господа! Если она сейчас обосрется - валите все на меня! " Чепига-Боширов получается эдаким Ржевским поневоле))).

novirusic 01 октября 2018 | 22:05

boseal: Тупенький ты наш, про второго пидораса не молчат.
Его обещали найти через пару недель. Наколки есть точные. Подожди чуток. Будет тебе и жена Боширова Петров

novirusic 01 октября 2018 | 21:58

pit_heap: Идиот, охрана Янука способствовала его вывозу в Россию, а не препятствовала.
Даже этого ты не знаешь, ну можно ли быть большим придурком чем ты.

А у Скрипаля охраны совсем не было, но даже и при таких условиях эти два пидораса, как они сами себя представили, не смогли его отравить.
Они такие же дебилы как и ты.
Засветились по полной и операцию провалили.

pit_heap 01 октября 2018 | 21:11

ura_123: Януковича вывез,а Скрипаля не смог убрать.Получается по логике ,если ГРУ со Скрипалями облажались, то украинцы лажанули даже с таким ГРУ.

ura_123 01 октября 2018 | 21:34

pit_heap: Да мог убрать,мог! Вот только за спиной Чапиги всё время тяжело дышал Петров))))

mafiya71 01 октября 2018 | 21:18

ura_123: жги, кастрюля, дальше

begly_ 01 октября 2018 | 21:34

ura_123:

А геройское Юрик в том, что полковник спас человеческую жизнь., да одну, но и за одну он достоин быть героем.
А ты сколько человеческих жизней загубил за свою жизнь?

ura_123 01 октября 2018 | 21:47

begly_: Чем так жить беглым в чужой стране...
”Лучше смерть стоя чем жизнь на коленях"(с) Не думал над этим?

begly_ 01 октября 2018 | 21:51

ura_123:

Хорошо спросил! Конечно думал., когда то давно, лет 20 назад. Нет Юрик, на мой вкус неправильно статьть мертвым львом(с).

ura_123 01 октября 2018 | 22:05

begly_: Ну вот видишь,а рассуждаешь о героях)))
Вот и живёшь мухой(с)

tinon 01 октября 2018 | 21:56

ura_123:
Чекисты - мастера слагать о себе легенды.
Нет равных в этом жанре!
Кто бы их забоялся - обычные, ничем не примечательные служивые. Ни энштейнов, ни шукшиных в списках не значится...

ankir 01 октября 2018 | 21:12

а еще яйценюка в штаты вывез ))))

snagging 01 октября 2018 | 21:12

Янукович, тоже на одной кровати с ним спал, спасаясь.

old_skull 01 октября 2018 | 21:13

Ну и что такого? По просьбе законного президента (на тот момент) вывезли его с территории Украины (на тот момент), чтобы сохранить ему жизнь.

kottigr1 01 октября 2018 | 21:40

old_skull: "Мне позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал (февральские договоренности), что ситуация стабилизировалась и он собирается поехать в Харьков на конференцию. "... "Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины.." "Мы каждый раз фиксировали место его нахождения.." "Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту".."Но этим не закончилась эта история, потому что Виктор Федорович не захотел переезжать в Россию" - Путин.

Даже Владимир Владимирович Путин сам всем рассказал о том, что Янукович совершенно не хотел того, что бы его похищали и вывозили из Украины российские спецслужбы..

ura_123 01 октября 2018 | 21:49

old_skull: А вот что ещё было А.Венедиктов
― Я не понял, личное письмо – так оно было? «Я уполномочен сообщить, — говорит Чуркин, официальный представитель, — президентом России получено следующее обращение. Я цитирую: «Как законно-избранный президент Украины… обращаюсь к президенту России с просьбой использовать Вооруженные силы России…»». Это личное письмо? И подписано: «Президент Янукович президенту Путину
Законный президент просит соседнего ввести войска,что бы сохранить ему жизнь))))

kara 01 октября 2018 | 21:14

Цимбалюк то доволен? а то он волновался по поводу подвига,

mafiya71 01 октября 2018 | 21:16

Пойдёт, прокладки схавают

abuvgrobu 01 октября 2018 | 21:22

Я смотрю,этот Чепига мечется по миру словно Бэтмэн и везде непрерывно совершает какие-то подвиги.....Не удивлюсь,что и Кенеди на его счету....и Усаму ,того,..... тоже он..

protoukrop 01 октября 2018 | 21:42

abuvgrobu: Просто он в нашем ГРУ лучшее что есть. Пересмотри все серии Рэмбо, это же про нашего Чипигу, он же Боширов, он же... Спецагенты приезжают в далекую Сибирскую деревню и зовут Чепигу совершить во благо Родины новый подвиг. ))

piter_ug 01 октября 2018 | 21:24

Это же какой звездопад будет в своё время!

komandarm___1968 01 октября 2018 | 21:27

Генерал Пьётор Гоголь возглавлял все операции. "Джеймса Бонда" что-ли не смотрели, там больше правды))

fanisos 01 октября 2018 | 21:31

сами себя троллят птенчики ходорковского. Повелись на троллинг Путина (тот уссывается над хомяками ). Вообще считаю, все эти поездки Бошировых Петровых- БОЛЬШИМ ТРОЛЛИНГОМ. Глицкие ищейки поняли это и придумали это отравление. Теперь пусть предьявят Скрипаля миру - потом наши предьявят петрова боширова чепигу. Опять Путин всех перииграл)))

vlabumur 01 октября 2018 | 21:33

"Как жить? Кругом одно жульё"

eduard53 01 октября 2018 | 21:33

А сколько трындели-потели - от кремлян до симоньян - туристы-туристы ...

fanisos 01 октября 2018 | 21:38

теперь этот канев будет сидеть и ждать до конца жизни (прикиньте -до конца жизни-сколько он денег получил от ходора, чтобы так рисковать???), когда придут его травить новичком, полонием, крысиным ядом (ледорубом)-кому что нравится

shmuel63 01 октября 2018 | 21:44

Вспоминается Отто Скорцени, вывезший Муссолини

(комментарий скрыт)

koshkaedu 01 октября 2018 | 21:51

Выходит, Чапыга и совершил "государственный переворот" в Украине, организовав бегство Януковича?

alena01 01 октября 2018 | 22:02

Хм... "По вывозу..."...
Похищению...

bekipp 01 октября 2018 | 22:03

То то он мне сразу не понравился.

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