США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле
Оно придет на смену Североатлантическому договору, который действовал с 1994-ого года. Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности. В то же время, США признали право Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона. Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».
Комментарии3
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nitsahon 01 октября 2018 | 20:40
Если Сша продолжит действовать такими же методами, как в последний год-> о свободной торговле можно будет забыть...
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r88w556xl4 01 октября 2018 | 21:10
Свобода она только для кого надо свобода - мир по-американски.