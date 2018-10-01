США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле

Оно придет на смену Североатлантическому договору, который действовал с 1994-ого года. Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности. В то же время, США признали право Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона. Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».