В России недоступны импортные вакцины от гриппа «Ваксигрипп» и «Инфлювак»

Они пропали из частных медицинских компаний и аптечных сетей. При этом в ряде аптек нет и российских вакцин, сообщила газета «Ведомости». В этом году в Россию отказались поставлять «Инфлювак». В свою очередь «Ваксигрипп» лишь в конце сентября прошел сертификацию и направлен дистрибьюторам, сообщил источник издания.

Минздрав централизованно не закупает импортные вакцины, но это делают отдельные государственные поликлиники и больницы.