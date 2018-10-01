В России недоступны импортные вакцины от гриппа «Ваксигрипп» и «Инфлювак»
Они пропали из частных медицинских компаний и аптечных сетей. При этом в ряде аптек нет и российских вакцин, сообщила газета «Ведомости». В этом году в Россию отказались поставлять «Инфлювак». В свою очередь «Ваксигрипп» лишь в конце сентября прошел сертификацию и направлен дистрибьюторам, сообщил источник издания.
Минздрав централизованно не закупает импортные вакцины, но это делают отдельные государственные поликлиники и больницы.
Комментарии16
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lenin3 01 октября 2018 | 20:39
А зачем в России всякие инфлюэнцы,кагда есть боярышник и кора дуба,лекарства от всех болезней...
astet 01 октября 2018 | 20:47
lenin3: А кто сказал, что они недоступны
администрации президента и прочим слугам народа?
serjo1977 01 октября 2018 | 20:53
lenin3: Лучшее лекарство - это молитва! Каждый, кто в этом сомневается, опробует на себе тюремную медицину, ибо любое сомнение в силе молитвы - прямое оскорбление чувств верующих!
aleksandr39 01 октября 2018 | 21:20
lenin3: Сегодня вечером в российском зомбоящике как раз будет программа про то ,что российские лекарства гораздо лучше импортных ,видно поэтому дети ,внуки и сами депутаты ГОСДУРЫ так любят лечиться в странах Запада .
fikus74 01 октября 2018 | 20:44
однако маленький геноцид намечается
tvitov66 01 октября 2018 | 20:50
fikus74: в любом православном молитвослове есть молитвы от любой болезни ... жаль кабздох об этом не знал
ura_123 01 октября 2018 | 21:53
tvitov66: Он об этом знал,но бог Яхве зная о ” Законе подлецов” предпочёл не слышать ” плача Ярославны” ...
benin_papa__ 01 октября 2018 | 21:03
fikus74:
Да полно Вам))
Никакой это не "геноцид", а нормальный социальный дарвинизм.
old_skull 01 октября 2018 | 21:18
fikus74: Слюни подбери. В России выпускаются вакцины от гриппа, ничем не хуже заграничных.
midnightblues 01 октября 2018 | 21:52
old_skull: Да ты что-то закашлялся и упал со стула
Ааа,так у тебя грипп
roma_stolnyy 01 октября 2018 | 20:47
Всё как на настоящих выборах. Две русские прививки и между ними следует выбирать.
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oneoretwo 01 октября 2018 | 20:51
В России недоступны импортные вакцины от гриппа «Ваксигрипп» и «Инфлювак»
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...мелочи: в свободном доступе есть гранаты на детских площадках...
foma55 01 октября 2018 | 20:53
Это для вас терпилы недоступно , а элите всё доступно включая запрещенные вам же европейские качественные продукты питания.
ankir 01 октября 2018 | 21:40
Люди слишком верят в "чудодейственные свойства" медикаментов. Вакцины от гриппа это вообще смешно, скорее это развод лохов.
midnightblues 01 октября 2018 | 21:55
ankir: Вот правда-особенно приятны посещения стоматолога без обезболивания
А обращение к Святому Кириллу Замоскворецкому гасит это тут же