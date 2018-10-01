Врачи установят точную причину смерти Шарля Азнавура

Вскрытие будет произведено завтра в морге госпиталя города Ним, — сообщает агентство Франс Пресс. Как сказал прокурор города, «какие-либо подозрения относительно особых причин смерти певца можно уже сейчас отвергнуть, так как точные обстоятельства его кончины на данный момент неизвестны». Всемирно известный французский шансонье ушел из жизни минувшей ночью в возрасте 94-х лет.