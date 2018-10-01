Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» журналист центра управления расследованиями Сергей Канев, который принимал участие в расследовании Инсайдер и Bellingcat. По словам журналиста, который ссылается на свои источники, именно за эту спецоперацию полковник получил звание «Героя России». Такое же звание за эвакуацию Януковича также получил бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Этим вечером Канев опубликовал детали расследования с соответствующими документами на сайте МБХ-медиа.

Cам журналист недавно был вынужден покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования за свои публикации.