Брекзит произойдет с вероятностью 70% — Ниблетт
Брекзит (выход Великобритании из Европейского союза) произойдет с вероятностью 70%. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Чэтэм Хаус, Королевского Института международных отношений Робин Ниблетт.
«Наш институт не делает прогнозов, но, по теории вероятности, — 70%, что Брекзит состоится «, — сказал он.
Р.Ниблетт также добавил, что Англия «никогда и не была предназначена для Евросоюза».
«ЕС — не наше место в истории. Великобритания – не континентальная держава, мы живем на острове».
Р.Ниблетт также добавил, что в Англии боятся второго всенародного голосования о выходе из ЕС, который «может перевернуть все».
«Консервативная партия Парламента боится второго референдума, который может взорвать британскую политику», — считает он.
Комментарии1
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