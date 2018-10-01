Брекзит (выход Великобритании из Европейского союза) произойдет с вероятностью 70%. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Чэтэм Хаус, Королевского Института международных отношений Робин Ниблетт.

«Наш институт не делает прогнозов, но, по теории вероятности, — 70%, что Брекзит состоится «, — сказал он.

Р.Ниблетт также добавил, что Англия «никогда и не была предназначена для Евросоюза».

«ЕС — не наше место в истории. Великобритания – не континентальная держава, мы живем на острове».

Р.Ниблетт также добавил, что в Англии боятся второго всенародного голосования о выходе из ЕС, который «может перевернуть все».

«Консервативная партия Парламента боится второго референдума, который может взорвать британскую политику», — считает он.