«Мемориал» признал ростовского активиста Владислава Мордасова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал рабочего из Ростовской области Владислава Мордасова политическим заключенным, которого обвиняют в намерении организации массовых беспорядков 5 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.

«Правозащитный центр «Мемориал» сегодня сообщил о том, что считает Владислава Мордасова — рабочего из Ростовской области политзаключенным. Ранее мы приняли такое же решение в отношении Яна Сидорова — ростовского студента, который проходит по одному делу с Владиславом. Они оба обвиняются в том, что якобы покушались на организацию массовых беспорядков 5 ноября 2017 года в Ростове. Они вышли на несогласованный пикет с требованием отставки правительства, возвращения земли погорельцам (частные дома которых сгорели в центре Ростова), и были задержаны, и содержатся до сих пор в СИЗО», — сказал он.

По словам С.Давидис, участникам пикета В.Мордасову и Я.Сидорову изначально было предъявлено обвинение в административном правонарушении, а затем оно стало уголовным.

«Их обвиняют в том, что они устроили пикет, рассчитывая на то, что несогласованный пикет будет разогнан полицией, а в ответ на насильственные действия сотрудников полиции некие их сподвижники вступятся и таким образом устроят массовые беспорядки. Они вышли на пикет, были задержаны, и никаких массовых беспорядков не было», — рассказал он.

С.Давидис добавил, что в какой-то момент в разных формах В.Мордасова и Я.Сидорова принудили признаться в своих «намерениях». «При выбитом признании и совершенно абсурдных обстоятельствах дает все основания считать В.Мордасова политзаключенным. Мы считаем, что это дело должно быть прекращено, и фигуранты этого дела должны быть выпущены на свободу», — заключил он.