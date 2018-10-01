Референдум в Македонии о переименовании государства признан несостоявшимся
Явка оказалась недостаточной. В голосовании приняли участие около 670 тысяч человек при необходимых 903 тысячах. Плебисцит, который носит консультативный характер, прошел в минувшее воскресенье. Более 90% проголосовавших поддержали идею о переименовании и дальнейшее вступление страны в ЕС и НАТО, свыше 5% высказались против. Напомню, Македония и правительство Греции в июне подписали договор, который решает многолетний спор о названии республики, которая совпадала с наименованием нескольких греческих областей. Было принято решение назвать бывшую югославскую республику «Республика Северная Македония».
Комментарии3
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banyi4 01 октября 2018 | 20:10
А пофиг или нет, посмотрим)
ematveev 01 октября 2018 | 20:12
Вот гадские македонцы.
Подставили НАТО...