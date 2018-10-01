Референдум в Македонии о переименовании государства признан несостоявшимся

Явка оказалась недостаточной. В голосовании приняли участие около 670 тысяч человек при необходимых 903 тысячах. Плебисцит, который носит консультативный характер, прошел в минувшее воскресенье. Более 90% проголосовавших поддержали идею о переименовании и дальнейшее вступление страны в ЕС и НАТО, свыше 5% высказались против. Напомню, Македония и правительство Греции в июне подписали договор, который решает многолетний спор о названии республики, которая совпадала с наименованием нескольких греческих областей. Было принято решение назвать бывшую югославскую республику «Республика Северная Македония».