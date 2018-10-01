В Испании проходят митинги за права пенсионеров и против пенсионной реформы
На акции, организованные профсоюзами, выходят тысячи людей. В минувшую пятницу митинг прошел в Барселоне. Сегодня, завтра и послезавтра акции протеста ожидаются в Мадриде, Валенсии, Кастилии и других городах. На прошлой неделе парламентская комиссия решила внести поправки в пенсионную реформу, согласно которым повышение пенсий будет связано с изменением индекса потребительских цен. Пенсионный возраст в Испании постепенно увеличивают, сейчас он составляет 65 лет, а к 2027-ому году достигнет 67.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
01 октября 2018 | 20:06
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
basile7777 01 октября 2018 | 20:23
67 лет!!!
Перекровавили Путинский режим!))))
beregov_net 01 октября 2018 | 20:27
basile7777: 67 столько в РФ не живут
ura_123 01 октября 2018 | 20:32
basile7777: ПОСТЕПЕННОЕ повышение,да и пенсии повыше...
avturbin 01 октября 2018 | 20:35
basile7777: Что здесь смешного? Прежде чем смеяться, давай сначала среднюю продолжительность жизни подтянем до испанского уровня, а? Если что, в Испании это 83 года (в России - 71); продолжительность жизни испанок - 86 лет (россиянок - 77), испанских мучачос - 80 (наших мужиков - 66).