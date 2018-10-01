В Испании проходят митинги за права пенсионеров и против пенсионной реформы

На акции, организованные профсоюзами, выходят тысячи людей. В минувшую пятницу митинг прошел в Барселоне. Сегодня, завтра и послезавтра акции протеста ожидаются в Мадриде, Валенсии, Кастилии и других городах. На прошлой неделе парламентская комиссия решила внести поправки в пенсионную реформу, согласно которым повышение пенсий будет связано с изменением индекса потребительских цен. Пенсионный возраст в Испании постепенно увеличивают, сейчас он составляет 65 лет, а к 2027-ому году достигнет 67.