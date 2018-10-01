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20:02, 01 октября 2018

В Испании проходят митинги за права пенсионеров и против пенсионной реформы

На акции, организованные профсоюзами, выходят тысячи людей. В минувшую пятницу митинг прошел в Барселоне. Сегодня, завтра и послезавтра акции протеста ожидаются в Мадриде, Валенсии, Кастилии и других городах. На прошлой неделе парламентская комиссия решила внести поправки в пенсионную реформу, согласно которым повышение пенсий будет связано с изменением индекса потребительских цен. Пенсионный возраст в Испании постепенно увеличивают, сейчас он составляет 65 лет, а к 2027-ому году достигнет 67.

Комментарии

5

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01 октября 2018 | 20:06

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basile7777 01 октября 2018 | 20:23

67 лет!!!
Перекровавили Путинский режим!))))

beregov_net 01 октября 2018 | 20:27

basile7777: 67 столько в РФ не живут

ura_123 01 октября 2018 | 20:32

basile7777: ПОСТЕПЕННОЕ повышение,да и пенсии повыше...

avturbin 01 октября 2018 | 20:35

basile7777: Что здесь смешного? Прежде чем смеяться, давай сначала среднюю продолжительность жизни подтянем до испанского уровня, а? Если что, в Испании это 83 года (в России - 71); продолжительность жизни испанок - 86 лет (россиянок - 77), испанских мучачос - 80 (наших мужиков - 66).

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