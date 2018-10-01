Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов снова уйдет в отставку
Он покинет пост 12 октября, когда будет назначено новое правительство региона. Об этом объявил на специальной пресс-конференции глава Воронежской области Александр Гусев. Он пояснил, что Агибалов сохранил свой пост лишь на время переходного периода.
Чиновник в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов. Однако вскоре после этого был переназначен на ту же должность с увеличенным окладом.
Комментарии3
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danko1 01 октября 2018 | 20:07
Значит, он теперь еще большую сумму получит, учитывая то, что ему оклад существенно подняли.
Нк не могут чиновники жить на пенсию в 75% от оклада.
ly4_sveta 01 октября 2018 | 20:33
А потом опять вернётся, а потом опять уйдёт... Так
они и перекидывают деньги с одного счета на
другой, с одной должности на другую, с одного
мероприятия на другое. Круговорот денег в природе,
в российской природе, в чиновничьей природе.