Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов снова уйдет в отставку

Он покинет пост 12 октября, когда будет назначено новое правительство региона. Об этом объявил на специальной пресс-конференции глава Воронежской области Александр Гусев. Он пояснил, что Агибалов сохранил свой пост лишь на время переходного периода.

Чиновник в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов. Однако вскоре после этого был переназначен на ту же должность с увеличенным окладом.