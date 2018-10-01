Канев: Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил «Громадське-ТВ» журналист центра управления расследованиями Сергей Канев, который принимал участие в расследовании Инсайдер и Bellingcat. По словам журналиста, который ссылается на свои источники, Чепига прибыл со своим подразделением в резиденцию Януковича Межигорье и там его охранял. Оттуда они доставили украинского лидера в Крым. По информации Канева, именно за эту спецоперацию полковник получил звание «Героя России». Такое же звание за эвакуацию Януковича также получил бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Комментарии36
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danko1 01 октября 2018 | 20:03
Оказывается этот Чепига и госперевороте в Украине участвовал?
Закоренелый международный преступник.
servelat 01 октября 2018 | 20:06
danko1: А ещё он ледорубом почесал затылок Троцкому, он повсюду и везде....
vilingrad 01 октября 2018 | 20:09
servelat: Так вот кто научил чистого паренька Чепигу по бл.дям ходить!
kapitonovih_36 01 октября 2018 | 20:12
ждём очередной главы фентезии известного фейкомёта канаева...
aghjc 01 октября 2018 | 20:25
А часовню тоже он развалил?
pit_heap 01 октября 2018 | 20:29
kapitonovih_36: когда рукопожатые поймут что это фантазии Канева,его тоже объявят кремлевским агентом.
nina51 01 октября 2018 | 20:11
servelat: больше ада, неназванные источники дают прикурить )))
novichok_ 01 октября 2018 | 20:13
servelat: И Кеннеди его рук дело!
poluputing 01 октября 2018 | 20:14
servelat: Чепиге стоило поменять задание, Янека таравануть , Скрипаля вывезти
poluputing 01 октября 2018 | 20:24
servelat: не, только Янек стоил гяроя Рассеи, никак ни ниже уровнем. Героя только за такое дерьмо дают?
novichok_ 01 октября 2018 | 20:09
danko1: А на Украине был госпереворот? И хто ж его устроил? Не Порошенко с шайкой часом?
danko1 01 октября 2018 | 20:11
novichok_: Учитывая то, что все органы власти остались на месте, кроме похищенного Януковича, то то, что в Кремль называет гос.переворотом совершил именно Путин.
beliy_negr 01 октября 2018 | 20:15
novichok_: Тут Данко забуксует)
malanoff 01 октября 2018 | 20:20
danko1: Янукович узнав об этом , чуть не выстрелил себе в снятый с ноги ботинок. Тоже херой еще тот.
alex110 01 октября 2018 | 20:29
danko1: И Кеннеди...он же.
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poluputing 01 октября 2018 | 20:21
novichok_: ни хрена, мальчонка, девочки рассчитывают на пригожинцев и их премиальные
avturbin 01 октября 2018 | 20:23
: Чепига у вас есть?
banyi4 01 октября 2018 | 20:05
Не смешно?)
zonda_3 01 октября 2018 | 20:17
banyi4:
Согласен, смешного здесь мало - этому чепыге, впору задуматся о делах духовных
sam2018 01 октября 2018 | 20:06
Следующей информацией от канева будет доказательство того, что лично чепига стрелял из Пука в мн17 !
snikkersnepper 01 октября 2018 | 20:18
sam2018:
Это еще до Канева. Англичане пытались намеками свести летнее пребывание Боширова на Украине (нигде и никем не доказанное) с боингом. Тогда, видать, у Эха было кратковременное полегчание и это откровение они решили не нести. Теперь полегчание прошло.
klukvik 01 октября 2018 | 20:06
"конечно гражданский"(с) п-ол Пу
orein51 01 октября 2018 | 20:08
"Сколь верёвочка ни вейся ..." [В. Высоцкий]
irdo 01 октября 2018 | 20:22
orein51:
"Сколь верёвочка ни вейся ..." [В. Высоцкий]
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Quidquid latet apparebit, Nil inultum remanebit --Все тайное станет явным, ничто не останется без возмездия..
pit_heap 01 октября 2018 | 20:09
Ну то есть этот спецназовец специалист и по химии, и по охране персоны и по вывозу персоны, и по полевым боям судя по фотографии из Чечни.Прям терминатор.
Кеннеди он тоже убил?
vilingrad 01 октября 2018 | 20:11
Странно что бравые грушники ничего не перепутали- Януку новичок, Скрипаля на Рублевку...
snikkersnepper 01 октября 2018 | 20:15
Слушайте, но должна же медицина когда-нибудь вмешаться?
polikarpich 01 октября 2018 | 20:19
snikkersnepper: Ну, это только при вскрытии. Пусть патологоанатомы посмотрят, что там в мозгах у "вошдя" находится.
idruker 01 октября 2018 | 20:15
Какие герои среди нас ходят :) Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Ну теперь понятно за какие заслуги этого косноязычного олуха отправили в загранкомандировку.
curious69_ 01 октября 2018 | 20:20
И Дюмин тоже штатский..... У путина медалек героя МНОГО. Как говаривал Попандопуло , отдавая суверенные деньги банды. :" Бери всё , я ещё нарисую."
abuvgrobu 01 октября 2018 | 20:22
Заврался жирный, похожий на клоуна-неудачника Канев. Так кто этот Чепига в итоге, ликвидатор, боец спецподразделения или охранник ?..
gригорьич 01 октября 2018 | 20:25
— Меня зовут Чепига, Джеймс Чепига. Мне смешать, но не взбалтывать.
— Боширов, ты уже всех достал! Сам мешай свой цемент!
sbk 01 октября 2018 | 20:32
Так вот что нужно сделать, чтобы стать героем России!
lager23 01 октября 2018 | 20:33
Это не операция, это порнография!
Путен, во что ты превращаешь Страну, обесценивая звание "Героя России" сомнительными мероприятиями и случайными, как и ты людьми?????
Desine sperare qui hic intras — Оставь надежду всяк сюда входящий....