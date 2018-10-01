Цены на нефть ускорили свой рост
Котировки марки Брент впервые за почти четыре года превысили 84 доллара за баррель. Стоимость WTI повысилась до 74,30. Главным фактором повышения цен остаются опасения дефицита этого сырья, — отмечает Рейтер. Рынок учитывает американские санкции против энергетического сектора Ирана, которые должны вступить в силу в начале ноября. Это означает снижение предложения нефти на полтора миллиона баррелей в сутки.
Комментарии14
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tvitov66 01 октября 2018 | 19:35
Неужели опыт 2008г ничему не научил? - за большим ростом будет еще бОльшее падение
banyi4 01 октября 2018 | 19:38
А что будет, ничего загадочного не будет Будет ВОЙНА! Всё просто и понятно ) Иначе ни как идиоты либеральные )))
polikarpich 01 октября 2018 | 19:42
banyi4: С кем, с Англией?
"Совершенно распустились! Кто хочет - объявляет войну, кто не хочет - не объявляет."(с)
banyi4 01 октября 2018 | 19:44
polikarpich: А зачем ОБЪЯВЛЯТЬ? Если она неизбежна )
tvitov66 01 октября 2018 | 19:55
banyi4: так вот зачем истребители пятого поколения F-35 впервые совершили посадку на палубу новейшего британского авианосца Queen Elizabeth ? Пойдёшь за дворцы властьимущих дохнуть? Или на диване воевать будешь?
us101 01 октября 2018 | 19:41
Ну что-ж, значит тяжелее будет падать с такой высоты,... хотя кремлевская шайка успеет распихать по карманам. ;)
В любом случае, США запустила свою машину и теперь только дело времени, независимо от величины конвульсий.
banyi4 01 октября 2018 | 19:50
us101: Всё может быть )
lager23 01 октября 2018 | 20:00
Для РФ это плохая новость на самом деле, так как это даёт плешекрысе деньги для компенсирование всё большего количества личных ошибок, а значит для более глубокого падения страны в пропасть...
parasuk_ 01 октября 2018 | 20:01
Пойду в рожу демуре плюну. Он нефть по 20 обещал :)
tvitov66 01 октября 2018 | 20:05
parasuk_: он обещал что при нефти $120 за бочку в 1 долларе будет 120 рублей - что к ноябрю вполне вероятно. А уже потом будет и нефть по $20 увидим
abuvgrobu 01 октября 2018 | 20:06
Между прочим, Путин обещал, что при стоимости 80 долл. за баррель он выплатит "замороженные" им пенсионные накопления. Что-ж, настал момент истины. Но в порядочность г-на президента почему то уже давно не верится.
poluputing 01 октября 2018 | 20:10
abuvgrobu: правильно, единственное , что произойдёт - это рост совокупного капитала рассейских нуворишей на 19,5 в 2019 против 18,5 в 2018
zkotor 01 октября 2018 | 20:23
ишь как трамп за вову попку рвёт, аж из штанов выпрыгивает, спасая его режим.
Bloomberg, нефть дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также телефонного разговора президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда, в ходе которого стороны обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете антииранских санкций. Разговор состоялся в минувшее воскресенье.
Параллельно, как отмечает Bloomberg, в США вторую неделю подряд снижается количество буровых установок, что свидетельствует о возможном замедлении роста производства и сказывается на росте цен на нефть.