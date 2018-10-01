Цены на нефть ускорили свой рост

Котировки марки Брент впервые за почти четыре года превысили 84 доллара за баррель. Стоимость WTI повысилась до 74,30. Главным фактором повышения цен остаются опасения дефицита этого сырья, — отмечает Рейтер. Рынок учитывает американские санкции против энергетического сектора Ирана, которые должны вступить в силу в начале ноября. Это означает снижение предложения нефти на полтора миллиона баррелей в сутки.