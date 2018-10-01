Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов снова уйдет в отставку
Он покинет пост 12 октября, когда будет назначено новое правительство региона. Об этом объявил на специальной пресс-конференции глава Воронежской области Александр Гусев. Он пояснил, что Агибалов сохранил свой пост лишь на время переходного периода.
Чиновник в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов. Однако вскоре после этого был переназначен на ту же должность с увеличенным окладом.
Комментарии14
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tv_victim 01 октября 2018 | 19:36
Понравилось, ишь ты.....
lenin3 01 октября 2018 | 19:39
tv_victim: Прецедент сделан:щас так во всех субъектах начнут делать,объясняя-всё по закону...
sbk 01 октября 2018 | 19:41
А потом снова назад?
Правильные хлопцы, успевают, пока не разбомбили...
zemljanka 01 октября 2018 | 19:42
Главное, что Воронеж под зонтом.
23 оклада, 23 оклада, и стакан ...(с)
jano 01 октября 2018 | 19:47
И снова получит 23 оклада.
yralez 01 октября 2018 | 19:49
Ванька-встанька.......денежный мешок.
dennik 01 октября 2018 | 19:49
Работа у него теперь такая, уходить в отставку за 23 оклада :-)))
lager23 01 октября 2018 | 19:53
Одной ж@пой на двух стульях обыденная практика для кремлядей, но старик Кабаев "накрыл" пятой точкой всю "мебель" в стране.... талант!
plank1957 01 октября 2018 | 19:53
Чтобы еще 23 оклада получить, но уже увеличенных?
aleks_3310 01 октября 2018 | 20:02
Ну слава богу! Изобрели наконец вечный двигатель.
Сегодня уволить, выплатить 23 оклада, завтра вновь принять на работу, после завтра уволить...
Ну как после такого сомневаться в возможностях "единойросии"!!!
rash 01 октября 2018 | 20:03
И ещё раз получит 23, но уже утроенных оклада.
abuvgrobu 01 октября 2018 | 20:03
Этим значит гос.служащим 23 оклада единовременно прибавка к пенсии, а работающим пенсионерам, продолжающим платить взносы в ПФ, и налоги на таких вот гос.деятелей в т.ч., отменили даже ту копеечную индексацию пенсий.
vladimir1967 01 октября 2018 | 20:07
И получит 23 увеличенных оклада.