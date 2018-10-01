Один из участников акции против пенсионной реформы в Москве признал вину в нападении на полицейского
«Отпираться никакого смысла не было», — сказал Иван Беляков изданию «Медиазона». Следствие ходатайствовало о его аресте, однако Хамовнический суд на прошлой неделе отказался отправлять Белякова в СИЗО. Он находится под подпиской о невыезде. На мужчину также был составлен административный протокол за нарушение правил проведения митинга. Сегодня Тверской суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Комментарии4
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chapter_2 01 октября 2018 | 19:36
Единомышленники могут встречаться и на частных квартирах (дачах).
wokal 01 октября 2018 | 19:48
Придёт время и осудят уже полицаев и за которых людей отстаивающих свои права сажали
piterjanis 01 октября 2018 | 20:02
wokal: Олегу Миронову ни за что три года строгача дали.