Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой продолжает набирать обороты

Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой с обманутыми спонсорами и таинственным призовым автомобилем продолжает набирать обороты.

Бузова может быть привлечена к ответственности за мошенничество. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон

Пострадавшие заплатили Бузовой по 100 тысяч рублей в надежде получить подписчиков и выиграть автомобиль.