Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой продолжает набирать обороты
Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой с обманутыми спонсорами и таинственным призовым автомобилем продолжает набирать обороты.
Бузова может быть привлечена к ответственности за мошенничество. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон
Пострадавшие заплатили Бузовой по 100 тысяч рублей в надежде получить подписчиков и выиграть автомобиль.
Комментарии9
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midnightblues 01 октября 2018 | 19:14
Это очень интересно
Хотелось бы взглянуть на кретина,вообще имеющего дела с этой мочалкой
ugiazov 01 октября 2018 | 19:26
midnightblues: Наверное Ксюша продвигает это беспринципное, страшненькое, паредком зарабатывающее попклярность чучело.
zonda_3 01 октября 2018 | 19:55
ugiazov:
Сдается мне, что это "страшненькое, паредком зарабатывающее " вскоре начнет выпячивать политические планы, по примеру наставницы
malanoff 01 октября 2018 | 19:52
midnightblues: "Хотелось бы взглянуть на кретина,вообще имеющего дела с этой мочалкой"
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Он имел с ней секс и недавно получил красную карточку играя за Локомотив , несчастный. ,
ex_ex 01 октября 2018 | 19:21
Пока живут на свете дураки...
servelat 01 октября 2018 | 20:02
ex_ex: Лох не мамонт, не вымрет.
cromwel 01 октября 2018 | 19:27
Падшая баба набирает себе рейтинг и лайки. А Веник ее поддерживает. Молодец.
malanoff 01 октября 2018 | 19:47
Бут , Бутова , Бузина , Пу......
ly4_sveta 01 октября 2018 | 20:14
Кто такая Бузова? Дура дурой! Измельчал народ,
опустился, опошлился. Невежество взяло верх.
Путинская серость...