Совокупный капитал российских миллиардеров с начала года вырос на 18,5 миллиардов долларов

Это следует из рейтинга Bloomberg. Первое место среди россиян и по объему капитала, и по размеру прибыли за этот год занял глава «Новатэк» Леонид Михельсон. За этот год он увеличил свой капитал почти на 5 миллиардов долларов, и теперь его состояние оценивается более чем в 21 миллиард.

Второе место среди соотечественников получил глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, заработавший за девять месяцев 2,5 миллиарда долларов. Общий размер его состояния — 20,5 миллиардов. Замыкает тройку богатейших россиян основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 491 миллион долларов и составил 20 миллиардов.

Четвертое и пятое места между собой поделили основной собственник «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.