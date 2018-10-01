Совокупный капитал российских миллиардеров с начала года вырос на 18,5 миллиардов долларов
Это следует из рейтинга Bloomberg. Первое место среди россиян и по объему капитала, и по размеру прибыли за этот год занял глава «Новатэк» Леонид Михельсон. За этот год он увеличил свой капитал почти на 5 миллиардов долларов, и теперь его состояние оценивается более чем в 21 миллиард.
Второе место среди соотечественников получил глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, заработавший за девять месяцев 2,5 миллиарда долларов. Общий размер его состояния — 20,5 миллиардов. Замыкает тройку богатейших россиян основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 491 миллион долларов и составил 20 миллиардов.
Четвертое и пятое места между собой поделили основной собственник «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.
Комментарии21
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timbuktu 01 октября 2018 | 19:05
и это ещё до увеличения пенсионного возраста в россии!
sergilio 01 октября 2018 | 19:13
timbuktu: Точно! А теперь вообще попрёт.
tvitov66 01 октября 2018 | 19:16
sergilio: дык низя нарушать закон сохранения бабла - у нас убыло, у них прибыло = СТАБИЛЬНОСТЬ!
astet 01 октября 2018 | 19:19
tvitov66: И хоть бы один комментатор
вспомнил добрым словом Путина!
А ведь это исключительно его заслуга!!
А ведь это Путин,
борясь в течение 20 лет с олигархами,
достиг таких небывалых успехов!!!
polikarpich 01 октября 2018 | 19:31
astet: Ну почему? Я вспомнил, про себя только. Писать это слово не буду.
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tanyaya 01 октября 2018 | 19:17
Какие прекрасные люди! За год увеличивают свой капитал на 20 миллиардов долларов! Браво! Брависсимо!
За ними не поспевают 145 миллионов человеков, ровно за тот же период потерявших в совокупности столько же миллиардов долларов. Причем, каждый их 145 миллионов человек.
Не пора ли произвести разборочки: почему у одних пустеет, а у других прибывает?
Ну, типа, разобраться почесноку в соответствии с законом Ньютона?
А?
merelymy 01 октября 2018 | 19:20
Если куда-то приколопупится, то откуда-то отколопупится.
Где деньги Зин?
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ura_123 01 октября 2018 | 19:15
yulya_tsikina16: Патрик,а почему ссылка выводит на пригожинскую кухню с объявлением на поиск разнорабочих,готовых к уборке объедков с барского стола?
astet 01 октября 2018 | 19:23
ura_123: а мне нравится реклама!
По-моему неплохой ход редактора сайта,
который, по-видимому, решил сделать из сайта помойку!
Или это - его небольшая подработка? ;)))
Жаль, что мало подробностей:
где фото "моделей", условия, расценки?
Редактор, не тушуйтесь,
заливайте рекламу из шланга!
cromwel 01 октября 2018 | 19:07
Вот для них Путин и построил эту систему. мы беднеем, они жиреют.
utax 01 октября 2018 | 19:13
cromwel: Нет это дефект устройства финансовой системы в целом.
polikarpich 01 октября 2018 | 19:23
cromwel: А как иначе?
Ведь страною нашей правит
Славный парень Робин Пут!!!(с)
rampa 01 октября 2018 | 19:10
ну хоть одна приятная новость. Значит размер средней заработной платы не уменьшился
ura_123 01 октября 2018 | 19:11
Кому пенсионная реформа,обнищание,контрсанкции,а кому мать родна...
midnightblues 01 октября 2018 | 19:19
ura_123: Это просто следствие монополизации
средний бизнес уничтожен
массовые нищие-с копейками и монополисты
jetsam 01 октября 2018 | 19:20
ужас.
как по ним больно санкции вдарили..
аж на ++19 ярдов.....
как им больно, наверное...
ss2020 01 октября 2018 | 19:44
жаль... хорошие ребята, но придётся всех казнить! так обычно на руси!) русский мир понимаешь! за ил-20 им..все же пархатые!)))
ly4_sveta 01 октября 2018 | 20:06
И куда они вкладывают эти миллиарды? На
что тратят? О ком заботятся? За кого переживают?
В нищей стране такое количество миллиардеров,
у которых все прибывает и прибывает. Индию уже
перегнали и оказались на первом месте по разрыву
между бедными и богатыми, страна контрастов.
И Путин, обдирая нищих и выращивая супербогатых, не
видит причины, чтобы поднять им НДФЛ хотя бы до
20-25%. А в цивилизованных странах и до 70% своего
богатства миллиардеры отдают стране, то есть народу.
Конечно, как он будет поднимать им налог, если это все
его друзья, приятели, родственники, сослуживцы, соседи,
да и он сам, в том числе. Проще обобрать пенсионеров,
объясняя реформу нехваткой средств в государстве, которое,
по сути, разворовал он сам со всеми своими друганами.
abuvgrobu 01 октября 2018 | 20:08
Вот и все достижения нашей нынешней власти.Ресурсы страны в руках богачей и 90% населения нищеброды