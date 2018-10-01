Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи по случаю празднования Дня основания Республики

Это связано с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан", сообщили в думской пресс-службе.

Судно было задержано в минувшую пятницу по подозрению в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Российская сторона сочла задержание незаконным и требует от южнокорейских властей немедленно отпустить корабль. В связи с инцидентом, в российский МИД вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына. Сеул может убедиться в отсутствии контактов экипажа с представителями Пхеньяна. Об этом в интервью РБК сказал гендиректор компании «Гудзон» Геннадий Кононенко.

В компании владельца также подчеркивают, что корабль не приспособлен для перевозки нефтепродуктов.