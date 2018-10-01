Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи по случаю празднования Дня основания Республики
Это связано с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан", сообщили в думской пресс-службе.
Судно было задержано в минувшую пятницу по подозрению в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Российская сторона сочла задержание незаконным и требует от южнокорейских властей немедленно отпустить корабль. В связи с инцидентом, в российский МИД вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына. Сеул может убедиться в отсутствии контактов экипажа с представителями Пхеньяна. Об этом в интервью РБК сказал гендиректор компании «Гудзон» Геннадий Кононенко.
В компании владельца также подчеркивают, что корабль не приспособлен для перевозки нефтепродуктов.
Комментарии16
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ura_123 01 октября 2018 | 19:05
Во как))) А ведь санкции нам только на пользу!
banderobab 01 октября 2018 | 19:19
Всё правильно, послали южную корею на...
Положили на нее ... с прибором. ;)
oldcitizen 01 октября 2018 | 19:48
banderobab: послали южную корею на
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Чему радуешься, недоумок? Южная Корея единственное нормальное государство, у которого ещё можно получить современные технологии. Мы-то сами отстали навсегда. Вот когда Корея на нас положит с прибором, тогда у тебя вторая пара рогов вырастет.
koltak76_ 01 октября 2018 | 19:59
banderobab: Плешивый думает, что переиграл весь цивилизованный мир..
Многоходовочка, блин. Сегодня крым, а завтра пенсионный возраст..
polikarpich 01 октября 2018 | 19:59
banderobab: Да ничего, пусть депутаты не огорчаются. Что не доедят, не допьют - соберут и передадут в Госдуму. В баночках и пакетиках.
Все же понимают, что они не по своей воле. Они бы пошли с удовольствием, но - низзя!!! Старший обидится.
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ura_123 01 октября 2018 | 19:07
yulya_tsikina16: Патрик,хватит спамить!
kryimzdick 01 октября 2018 | 19:07
от халявной жрачки отказались, какая жертва
lenin3 01 октября 2018 | 19:31
kryimzdick: да и мусора потом после духоскрепнутых свиней убирать не надо посольским...
klegg 01 октября 2018 | 19:08
о хоспаде! детский сад!
a_111111 01 октября 2018 | 19:10
Простым друзьям Кореи больше еды достанется...
neyexo 01 октября 2018 | 19:11
А тем временем Трамп сказал, что они с Ыном влюбились друг в друга
zemljanka 01 октября 2018 | 19:32
Поздравления соплеменникам!
malanoff 01 октября 2018 | 19:39
Смелые депутаты Госдумы РФ. Они не только на Сеул забили , но и на российский народ. Говно люди.
koltak76_ 01 октября 2018 | 19:55
Ну конечно! Это же не Северная Корея!
Что они могут, кроме своей экономики, автомобилестроения, электроники и продвинутых технологий!!
Мы дружим только с диктаторами и африканскими людоедами,
Ким Член Вын, Химический Брат Асад, Зимбабвийский Крокодил и Уго Зомби Чавес.
Слава Вошдю!! Россия - вперед!!! Ура!!!!!
old44 01 октября 2018 | 20:09
это ж надо такую силу воли иметь - от халявной выпивки отказались ! уважуха