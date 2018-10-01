В России не преследуют за «лайки» в социальных сетях, утверждают в Генпрокуратуре

Уголовные дела об экстремизме заводят за другие действия в интернете.

В Генпрокуратуре считают некорректным называть дела, возбужденные по 282 статье, преследованием за «лайки» и «репосты». Эту формулировку решил обсудить официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеоканала Генпрокуратуры. Он призвал разделять понятия, и подчеркнул, что в России не было ни одного дела за «лайки», «репосты» — другое дело, они приравниваются к размещению информации, пояснил Куренной. Между тем, в некоторых соцсетях, например, в «Одноклассниках», оставленный «лайк» может привести к тому, что отмеченный пост автоматически появится в ленте пользователя. Так было в случае врача из Хабаровского края, который, как утверждает его зашита, случайно «лайкнул» изображение – против него возбудили дело, так следователи сочли, что он разместил картинку сам. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, было возбуждено почти 800 дел об экстремизме, причем три четверти из них касались действий в интернете