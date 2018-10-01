В России не преследуют за «лайки» в социальных сетях, утверждают в Генпрокуратуре
Уголовные дела об экстремизме заводят за другие действия в интернете.
В Генпрокуратуре считают некорректным называть дела, возбужденные по 282 статье, преследованием за «лайки» и «репосты». Эту формулировку решил обсудить официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеоканала Генпрокуратуры. Он призвал разделять понятия, и подчеркнул, что в России не было ни одного дела за «лайки», «репосты» — другое дело, они приравниваются к размещению информации, пояснил Куренной. Между тем, в некоторых соцсетях, например, в «Одноклассниках», оставленный «лайк» может привести к тому, что отмеченный пост автоматически появится в ленте пользователя. Так было в случае врача из Хабаровского края, который, как утверждает его зашита, случайно «лайкнул» изображение – против него возбудили дело, так следователи сочли, что он разместил картинку сам. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, было возбуждено почти 800 дел об экстремизме, причем три четверти из них касались действий в интернете
Комментарии12
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ts 01 октября 2018 | 19:06
Не понятно: сажают не за лайк, а за последствия после лайка? Чем хрен слаще редьки?
veganfckelby 01 октября 2018 | 19:13
ts: ...дык "другие действия в интернете" и есть лайки..!
pit_heap 01 октября 2018 | 19:30
ts: лайкнувший может убрать лайк и тогда докажешь.
vladimir1967 01 октября 2018 | 19:09
Чайкинцы-это диагноз.
sim202_ 01 октября 2018 | 19:14
Те же яйца, только вид сбоку.
Жандармы вообще берега потеряли.
Россия XXI век, год 2018/1937...
jetsam 01 октября 2018 | 19:18
может прокуратура еще договорится до "у нас и Конституция соблюдается"?
ась? фигась....
ну да...
а еще в судьях у нас альфа-центавровцы, в прокурорах люди в черном-4,
а присяжные - все из стада "веселеых ребят"....
chapter_2 01 октября 2018 | 19:38
Генпрокуратура: В России не преследуют за «лайки» в социальных сетях... и в России нет политзаключённых.
beliy_negr 01 октября 2018 | 19:38
Очередная тупая отмазка.
Сажать человека за лайк, это сюр.
rash 01 октября 2018 | 20:06
" Меняй формулировку!" (с)
vova36 01 октября 2018 | 20:06
кто такая yulya_tsikina16, почему ее комментарий стоит наверху?
ly4_sveta 01 октября 2018 | 20:19
Это же не с коррупцией бороться. Не казнокрадов,
чиновничье ворье и жуликов на чистую воду выводить.
В этой среде все свои. А вот кто против со своими «лайками»,
тех и осуждают, и наказывают, и сажают.