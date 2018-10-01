Генпрокуратура не нашла оснований для проверки нарушений на президентских выборах 2018, найденных движением «Голос»

Ответ ведомства на запрос получил депутат КПРФ Валерий Рашкин.

Движение в защиту прав избирателей выявило расхождения в явке. Волонтеры «Голоса», сравнивая количество людей на камерах с участков и финальный результат по явке в системе ГАС «Выборы», обнаружили более 80 тысяч несуществующих избирателей.