Генпрокуратура не нашла оснований для проверки нарушений на президентских выборах 2018, найденных движением «Голос»
Ответ ведомства на запрос получил депутат КПРФ Валерий Рашкин.
Движение в защиту прав избирателей выявило расхождения в явке. Волонтеры «Голоса», сравнивая количество людей на камерах с участков и финальный результат по явке в системе ГАС «Выборы», обнаружили более 80 тысяч несуществующих избирателей.
Комментарии7
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yulya_tsikina16 01 октября 2018 | 18:33
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alex_melnikov Алексей Мельников 01 октября 2018 | 18:35
Невероятная новость.
timber_head 01 октября 2018 | 18:39
Ну, подумаешь, "новость". Как будто, кто-то сомневался. Вот если бы нашла основания - это была бы Новость.
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:54
timber_head: Прокуратура не нашла нарушения, что нашел "Голос". Это действительно не новость.
Потому что в прокуратуре искали специально обученные люди. Они обучены не видеть то, что видеть не надо.
А в "Голосе" работают непрофессионалы по отысканию нарушений. Если они их находят то и говорят об этом.
timber_head 01 октября 2018 | 18:59
novyyrusic: А мне не нужно мнение голоса. У меня мой избирательный участок из окна виден. И я прекрасно видел, сколько туда приходило людей. Никакой 67,5% явкой и близко не пахло.
"Если они их находят то и говорят об этом."
"Кто девушку ужинает, тот её и танцует". Напомните мне, от кого зависит получение теплого прокурорского места в нашей стране?
advokat52 advokat 01 октября 2018 | 18:59
УДИВИТЕЛЬНО
unprejudiced 01 октября 2018 | 19:01
Пресненский суд Москвы в среду, 27 июля, удовлетворил иск управления Минюста России по столице о ликвидации некоммерческой ассоциации «Голос».
«Удовлетворить административный иск Министерства юстиции в полном объеме, ликвидировать ассоциацию «Голос» и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц», - отмечается в решении суда.
Процедура ликвидации ассоциации должна завершиться в течение шести месяцев.
В исковом заявлении Минюста (есть у «Ведомостей») говорится, что организация не привела устав в соответствие с гражданским законодательством. Также управление Минюста указало, что ассоциация ведет политическую деятельность под видом движения «Голос» и трижды привлекалась к административной ответственности, что является систематическим нарушением закона об НКО.
ктоже будет проверять заявление незаконной ликвидированной по суду организации?