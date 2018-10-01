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18:31, 01 октября 2018

Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи по случаю празднования Дня основания Республики

Это связано с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан", сообщили в думской пресс-службе.
Судно было задержано в минувшую пятницу. Южнокорейская сторона заподозрила его в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Российская сторона сочла задержание незаконным.

Комментарии

15

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yulya_tsikina16 01 октября 2018 | 18:33

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polikarpich 01 октября 2018 | 18:41

yulya_tsikina16:
ЗабиЛай свои игЛуски и не писяй в мой гоЛсок! :-)
У нас обижульки опять приключились на ровном месте.

Я вот не пойму, у меня кнопка "Оставить комментарий" вообще отсутствует последнее время. Могу только в ответах что-то писать. А вот yulya_tsikina16 зато в каждой теме на первом месте присутствует. Это как так?

vezdehod 01 октября 2018 | 18:45

Ну и хрен с ними...Будет экономия на спиртном и закусках - на халяву наши депутаты очень много пьют и жрут.

novyyrusic 01 октября 2018 | 18:58

vezdehod: как не повезло депутатам, не придется им на халяву выпить-закусить.
А то ведь недавно одна жаловалась, что мало дают на представительские расходы чтобы и самой угоститься и друзей угостить.
И тут халява обломилась.

tvitov66 01 октября 2018 | 18:49

polikarpich: / Я вот не пойму, у меня кнопка "Оставить комментарий" вообще отсутствует последнее время

Обнови браузер, а то теряешь при этом защищённость своего аккаунта - страница не защищена твоим собственным брандмауэром

glotov 01 октября 2018 | 18:56

polikarpich: Дык она ж коллега эховцев - вот ей и преференции.

sbk 01 октября 2018 | 18:37

Посол Кореи застрелился после такого?

polikarpich 01 октября 2018 | 18:44

sbk: Всю обойму себе в голову засадил, ага!
:-)

tvitov66 01 октября 2018 | 18:39

Обманули "Деньги заплатил, а в автобусе не поехал!"(с) Мало им Лавров кашлял - дебилы! Сами себе хуже сделали - мимо халявы прошли и в скатерть супостата не высморкались

(комментарий скрыт)

klegg 01 октября 2018 | 18:45

очень мягко говоря, неумные люди

zkotor 01 октября 2018 | 18:46

Ничего, туалеты в посольстве чище будут

ura_123 01 октября 2018 | 18:48

Этих самых депутатов ещё куда-то приглашают???

zolingen 01 октября 2018 | 18:55

Ну все, в Корее траур. ДББ

dadmorose 01 октября 2018 | 18:56

Они уже на этих приемах собаку съели

hrzn877 01 октября 2018 | 18:57

Депутаты обиделись на исполнение решений ООН? Тогда они должны поставить на повестку вопрос о выходе из ООН, если не признают решений этой организации.

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