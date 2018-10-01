Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи по случаю празднования Дня основания Республики

Это связано с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан", сообщили в думской пресс-службе.

Судно было задержано в минувшую пятницу. Южнокорейская сторона заподозрила его в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Российская сторона сочла задержание незаконным.