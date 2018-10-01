Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи по случаю празднования Дня основания Республики
Это связано с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан", сообщили в думской пресс-службе.
Судно было задержано в минувшую пятницу. Южнокорейская сторона заподозрила его в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Российская сторона сочла задержание незаконным.
Комментарии15
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yulya_tsikina16 01 октября 2018 | 18:33
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polikarpich 01 октября 2018 | 18:41
yulya_tsikina16:
ЗабиЛай свои игЛуски и не писяй в мой гоЛсок! :-)
У нас обижульки опять приключились на ровном месте.
Я вот не пойму, у меня кнопка "Оставить комментарий" вообще отсутствует последнее время. Могу только в ответах что-то писать. А вот yulya_tsikina16 зато в каждой теме на первом месте присутствует. Это как так?
vezdehod 01 октября 2018 | 18:45
Ну и хрен с ними...Будет экономия на спиртном и закусках - на халяву наши депутаты очень много пьют и жрут.
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:58
vezdehod: как не повезло депутатам, не придется им на халяву выпить-закусить.
А то ведь недавно одна жаловалась, что мало дают на представительские расходы чтобы и самой угоститься и друзей угостить.
И тут халява обломилась.
tvitov66 01 октября 2018 | 18:49
polikarpich: / Я вот не пойму, у меня кнопка "Оставить комментарий" вообще отсутствует последнее время
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glotov 01 октября 2018 | 18:56
polikarpich: Дык она ж коллега эховцев - вот ей и преференции.
sbk 01 октября 2018 | 18:37
Посол Кореи застрелился после такого?
polikarpich 01 октября 2018 | 18:44
sbk: Всю обойму себе в голову засадил, ага!
:-)
tvitov66 01 октября 2018 | 18:39
Обманули "Деньги заплатил, а в автобусе не поехал!"(с) Мало им Лавров кашлял - дебилы! Сами себе хуже сделали - мимо халявы прошли и в скатерть супостата не высморкались
klegg 01 октября 2018 | 18:45
очень мягко говоря, неумные люди
zkotor 01 октября 2018 | 18:46
Ничего, туалеты в посольстве чище будут
ura_123 01 октября 2018 | 18:48
Этих самых депутатов ещё куда-то приглашают???
zolingen 01 октября 2018 | 18:55
Ну все, в Корее траур. ДББ
dadmorose 01 октября 2018 | 18:56
Они уже на этих приемах собаку съели
hrzn877 01 октября 2018 | 18:57
Депутаты обиделись на исполнение решений ООН? Тогда они должны поставить на повестку вопрос о выходе из ООН, если не признают решений этой организации.