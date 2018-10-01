В Ереване проходит акция в память о скончавшемся сегодня французском певце армянского происхождения Шарле Азнавуре
На площади его имени люди зажгли тысячи свечей. По данным Интерфакса, акция памяти также проходит в Гюмри.
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На площади его имени люди зажгли тысячи свечей. По данным Интерфакса, акция памяти также проходит в Гюмри.
Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…
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