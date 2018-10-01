Тур этот был знаковым. Первое поражение потерпел питерский Зенит, причем проиграл, ведя в счет против соперника, который заканчивал матч в меньшинстве и этим соперником был клуб, в котором уже полгода не платят зарплату и еще месяц назад говорили, что чемпионат он не закончит – махачкалинский Анжи. В этом туре случилось и второе подряд поражение Спартака. Это дало повод с еще большей силой заговорить об отставке Массимо Карреры, хотя Спартак проиграл не аутсайдеру, как Зенит, а команде, с которой еще совсем недавно делал второе место в российском чемпионате.

ЦСКА же напротив, продолжил движение вверх, а Федор Чалов забил свой шестой гол, правда, с пенальти, но это не так важно, поскольку мяч в ворота Оренбурга стал победным. Сегодняшний матч – встреча команд, от которых ждали большего. После того, как в Рубин вернулся Курбан Бердыев эти ожидания только усилились. С Рубином он дважды выиграл чемпионат России и с Ростовом добрался до Лиги Чемпионов, однако схема пока дает сбой. Благо хозяева клуба и болельщики готовы ждать. Крылья Советов – обладатели самого роскошного стадиона, построенного к чемпионату мира под руководством человека, который многое сделал для Самары – Андрея Тихонова тоже пока не могут заиграть так, как играли в его времена. Крылышки на предпоследнем месте, откуда недавно выбрался Анжи и вряд ли собираются там пребывать.

Матч между Рубином и Крыльями Советов можно будет посмотреть на телеканале Матч Премьер, начиная с 19 часов 30 минут.