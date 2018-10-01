Вратарь Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Футболист сконцентрируется на работе в столичном ЦСКА.

Единственным местом работы 32-летнего голкипера останется клуб, который он никогда не покидал. На официальном сайте армейцев сегодня и появилось обращение Акинфеева, в котором он объясняет, почему прощается с национальной командой. По словам футболиста, 15 лет в сборной – это огромный срок. С каждым годом ему становится все труднее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки. А с учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление.

Акинфеев считает, что в российском спорте появилась перспективная молодежь, которой он уступает дорогу, а сам уходит со спокойной душой. Пик карьеры в сборной уже пройден. Это участие в домашнем Чемпионате мира, где вратарь был капитаном команды. Левая нога Акинфеева, которой он отбил пенальти в матче с испанцами, и обеспечил выход россиян в четвертьфинал, даже стала интернет-мемом.

Огорчен решением вратаря бывший тренер, а сейчас депутат Госдумы Валерий Газаев. С Акинфеевым они знакомы много лет.

Первый матч Акинфеева за сборную состоялся в 2004 году против Норвегии. С тех пор футболист успел поставить несколько рекордов.

Например, оказался самым молодым игроком за ее историю и девять матчей провел без пропущенных голов. В одном из интервью футболист рассказывал, как отношение к голкиперам в команде стало меняться в лучшую сторону.

Главным достижением Акинфеева в клубной карьере остается шесть побед ЦСКА в Кубке России и одна в кубке УЕФА. Успел проявить себя и на политической арене, став накануне президентских выборов доверенным лицом Владимира Путина.

Тренер национальной сборной Станислав Черчесов в официальном твиттер-аккаунте команды попросил уважать решение Акинфеева.

Акинфеев стал четвертым футболистом, покинувшим сборную после прошедшего Чемпионата мира.