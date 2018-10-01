Солдат напал на людей с ножом под Петербургом

Один из пострадавших оказался в больнице.

Пострадавший от действия солдата попросил не считать себя таковым и к ответственности никого не привлекать. 33-летний уроженец Пскова в ходе конфликта в Красном Селе под Петербургом получил ножевое ранение. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. По информации Агентства новостей «Оперативное прикрытие» конфликт между тремя мужчинами произошёл в субботу около десяти часов вечера. Рядом со зданием, в котором расположен шиномонтаж они устроили драку. В какой-то момент 21-летний военнослужащий выхватил нож и бросился с ним на оппонентов. Мужчинам пришлось спасаться бегством. После звонков очевидцев на место прибыли сотрудники полиции, которые смогли задержать солдата и передать его в часть, которая находится в Горелово. Сейчас проводится проверка с привлечением следственного комитета.

Как сообщили «Эху Москвы» в пресс-службе Северо-западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в отношении солдата проводится проверка. Если его вина будет доказана, то его уволят со службы.