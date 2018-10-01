Солдат напал на людей с ножом под Петербургом
Один из пострадавших оказался в больнице.
Пострадавший от действия солдата попросил не считать себя таковым и к ответственности никого не привлекать. 33-летний уроженец Пскова в ходе конфликта в Красном Селе под Петербургом получил ножевое ранение. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. По информации Агентства новостей «Оперативное прикрытие» конфликт между тремя мужчинами произошёл в субботу около десяти часов вечера. Рядом со зданием, в котором расположен шиномонтаж они устроили драку. В какой-то момент 21-летний военнослужащий выхватил нож и бросился с ним на оппонентов. Мужчинам пришлось спасаться бегством. После звонков очевидцев на место прибыли сотрудники полиции, которые смогли задержать солдата и передать его в часть, которая находится в Горелово. Сейчас проводится проверка с привлечением следственного комитета.
Как сообщили «Эху Москвы» в пресс-службе Северо-западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в отношении солдата проводится проверка. Если его вина будет доказана, то его уволят со службы.
Комментарии14
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traxau_okurka 01 октября 2018 | 18:29
yulya_tsikina15: Да парень просто рожден для путинской росгвардии!!!
vezdehod 01 октября 2018 | 18:49
Видимо солдат был из верных соколов Кадырова - только им разрешено носить кинжалы.
tvitov66 01 октября 2018 | 18:29
Если бы наш солдат их не порезал это бы сделали солдаты НАТО
polikarpich 01 октября 2018 | 18:35
tvitov66: Опять просто уволят? Как и тех ментов-затейников с травматом?
tvitov66 01 октября 2018 | 18:44
polikarpich: могут и наградить не увольняя
kompricikos 01 октября 2018 | 18:51
еготамнебыло этобылнеон онвообщенесолдат polikarpich:
alexisgross_082018 01 октября 2018 | 18:56
polikarpich: Конечно уволят - дабы не напрягать военную прокуратуру такими мелочами. А то ведь боец нагулял на несколько статей, начиная с самовольного оставления части, хранение и ношение холодного оружия, нанесение увечий средней тяжести;))
alex_melnikov Алексей Мельников 01 октября 2018 | 18:54
"Солдат шел по улице домой ..."
kompricikos 01 октября 2018 | 19:02
alex_melnikov: идет солдат по городу ,по незнакомой улице......
fikus74 01 октября 2018 | 19:03
alex_melnikov:
Идёт солдат по городу по незнакомой улице
И от улыбок девичьих вся улица светла........
citizeneco 01 октября 2018 | 18:55
Получается, что если солдат служит в Росгвардии, то максимум его могут уволить со службы за нападение с ножом на людей и почему его не посадили в изолятор, а передали в часть? Напрашивается вывод, что для подчинённых Золотова полная безнаказанность, чтобы они без сомнений резали гражданских?
o_pokra 01 октября 2018 | 18:59
Видимо, все-таки СОЛДАТ С НОЖОМ напал на людей, а не солдат напал на ЛЮДЕЙ С НОЖОМ
nikolaitschi 01 октября 2018 | 19:03
Говорят, что теперь, лица, надевшие на голову алюминиевую кастрюлю , могут быть освобождены от ответственности, особенно если перед этим выпьют банку пива.