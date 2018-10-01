"Аркадий Бабченко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на Украине"

По мнению журналиста, покушение на него должно было стать частью этого плана.

Главным заказчиком терактов на Украине и, в частности, покушения на себя Бабченко называет Евгения Пригожина, которого относят к близкому кругу лиц Владимира Путина и связывают с ЧВК Вагнера. Журналист в своем Фейсбуке полагает, что план по его убийству возник из-за публикации своего поста наемниках. Он провел связь со смертью съемочной группы в ЦАР, расследовавшей деятельность ЧВК, отравлением активиста Петра Верзилова и слежкой за участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Между тем только у российских спецслужб, уверен Бабченко, могли появиться его паспортные данные и данные жены, адреса прописки и фотографии дома. Также он пишет, что в ориентировке на убийство, содержащейся в деле, значились номера воинских частей, где служил журналист, и сведения о прекращении заведенного против него уголовного дела. Всю эту информацию можно получить только в военкомате, паспортном столе и Следственном комитете, куда украинские спецслужбы доступа не имеют, убежден Бабченко. Между тем он считает, что не был единственной потенциальной жертвой.

По словам журналиста, российские спецслужбы готовили покушение на активистов в Одессе и Херсоне. Основной целью таких планов Бабченко называет попытку дестабилизировать ситуацию на Украине. Изначально же первой жертвой должен был стать ведущий крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев, однако затем цель изменилась на Бабченко, предположил сам журналист. Напомним, СБУ инсценировало его убийство в конце мая. В Киеве заявили о том, что таким образом предотвратили покушение на Бабченко, и сказали, что на Украине готовилось убийство нескольких десятков журналистов и общественных деятелей. По этому делу Бабченко на 4,5 года осужден Борис Герман, которого следствие называет заказчиком.

К расследованиям Аркадия Бабченко, также как и к заявлениям со стороны Украины следует относиться с довольно высоким уровнем скепсиса, — считает главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов

На своей странице Аркадий Бабченко написал, что российские спецслужбы готовили массовые теракты на территории Украины в целях обострения ситуации в стране перед выборами.