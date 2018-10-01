Аркадий Бабченко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на Украине
По мнению журналиста, покушение на него должно было стать частью этого плана.
Главным заказчиком терактов на Украине и, в частности, покушения на себя Бабченко называет Евгения Пригожина, которого относят к близкому кругу лиц Владимира Путина и связывают с ЧВК Вагнера. Журналист в своем Фейсбуке полагает, что план по его убийству возник из-за публикации своего поста наемниках. Он провел связь со смертью съемочной группы в ЦАР, расследовавшей деятельность ЧВК, отравлением активиста Петра Верзилова и слежкой за участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Между тем только у российских спецслужб, уверен Бабченко, могли появиться его паспортные данные и данные жены, адреса прописки и фотографии дома. Также он пишет, что в ориентировке на убийство, содержащейся в деле, значились номера воинских частей, где служил журналист, и сведения о прекращении заведенного против него уголовного дела. Всю эту информацию можно получить только в военкомате, паспортном столе и Следственном комитете, куда украинские спецслужбы доступа не имеют, убежден Бабченко. Между тем он считает, что не был единственной потенциальной жертвой.
По словам журналиста, российские спецслужбы готовили покушение на активистов в Одессе и Херсоне. Основной целью таких планов Бабченко называет попытку дестабилизировать ситуацию на Украине. Изначально же первой жертвой должен был стать ведущий крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев, однако затем цель изменилась на Бабченко, предположил сам журналист. Напомним, СБУ инсценировало его убийство в конце мая. В Киеве заявили о том, что таким образом предотвратили покушение на Бабченко, и сказали, что на Украине готовилось убийство нескольких десятков журналистов и общественных деятелей. По этому делу Бабченко на 4,5 года осужден Борис Герман, которого следствие называет заказчиком.
К расследованиям Аркадия Бабченко, также как и к заявлениям со стороны Украины следует относиться с довольно высоким уровнем скепсиса, — считает главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов
На своей странице Аркадий Бабченко написал, что российские спецслужбы готовили массовые теракты на территории Украины в целях обострения ситуации в стране перед выборами.
Комментарии14
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banderobab 01 октября 2018 | 18:30
Дайте Глисту денег! Накормите Бандеробаба печеньками!
kadetkl 01 октября 2018 | 18:24
Неуловимый Джо Бабченко.
bereshliberalivjamu 01 октября 2018 | 18:25
этот 40 алкаш и неудачник просто решил еще раз напомнить о себе.
kuxxxku 01 октября 2018 | 18:27
bereshliberalivjamu: У Глиста опять деньги закончились...
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 18:27
Скоро выступит говорилка Вовы песков и поведает всей стране, что он ничего про это не знает, сколько Вова народных денег отвалил своему стряпчему вообще гостайна и статья засекреченная.
tvitov66 01 октября 2018 | 18:33
aleks50: это не отменяет в дальнейшем обвинения страны как пособника террористов ... блин, довели Россию - и ведь им самим даже не стыдно :(
banyi4 01 октября 2018 | 18:28
Не читал, честно ... В отличии рекламы Юли проститутки, но ей я верю больше )
glotov 01 октября 2018 | 18:34
Это уже даже для клоуна перебор. Там у них наркодиспансеры имеются? Человеческая единица на глазах гибнет - нужно лечить, по крайней мере, изолировать.
perestarok 01 октября 2018 | 18:43
"Аркадий Бабченко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на Украине"
Труп испугался, что его начали забывать и напомнил о себе.
andreyoo 01 октября 2018 | 18:47
Ой! Я смотрю такими темпами скоро не останется "либерала", который не занимался бы расследованиями в ЦАР,
unprejudiced 01 октября 2018 | 18:56
Вячеслав Пивоварник.
- Одной из моих задач было наполнение так называемой «черной кассы СБУ». В эту формальную, так сказать, структуру входили высшие чины СБУ, Главного управления разведки, других силовых структур, доверенные коммерсанты, а так же политики из высших эшелонов власти, - поведал Пивоварник. - Мне известно, что эта организация имела отношение к подготовке и финансированию событий на Майдане в 2014 году, до событий в Одессе 2 мая, а также до событий в Харькове. Она так же финансировала подготовку ультраправых организаций, снайперов на Майдане, а так же групп ликвидаторов.
Также, судя по видеозаявлению мужчины, по заданию СБУ он проник в российские деловые и политические круги, наладив сотрудничество в том числе с представителями спецслужб России. Вместе с тем, в истории с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко, по словам Пивоварника, «руки Москвы» нет.
- Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей – это не что иное, как спецоперация СБУ, которая имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след.
Так что глист глистович (кто не знает это кличка бабченко), как всегда напутал и выдает свою никчемную личность за мало майски значимую
prade 01 октября 2018 | 18:56
Покушение на Бабченко - это часть антиукраинской политики Кремля. Если Скрипалей в Британии попытались отравить, почему бы не убить Бабченко на Украине? Все логично.
mppv 01 октября 2018 | 19:03
Дак это его заявление с того света?
"Эхо преисподней"?