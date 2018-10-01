Москва потребовала от Сеула освободить судно «Севастополь»

Его без объяснения причин задержали несколько дней назад в порту южнокорейского города Пусан, куда оно прибыло для ремонта в конце августа.

Россия использует все дипломатические возможности для освобождения «Севастополя»: МИД сделал представление послу Южной Кореи и потребовал отменить запрет на выход теплохода из порта, а до этого Генконсульство страны в Пусане, где задержали судно, направило в южнокорейский МИД письмо с просьбой прояснить ситуацию. Официально причина задержания «Севстополя», на котором находится 12 членов экипажа, объявлена не была, однако генеральный директор российской компании «Гудзон» — она владеет судном — Геннадий Кононенко рассказал, что в адрес компании пришло письмо, в котором сказано, что корабль задержан из-за санкций США – «Гудзон» и принадлежащие ей судна ранее внесли в «черный список» из-за того, что они якобы незаконно поставляли в Северную Корею очищенные нефтепродукты. В интервью РБК Кононенко заявил, что «Севастополь» никогда не был в КНДР и никак с ней не связан, и Сеул в этом уже убедился.

В компании также подчеркивают, что санкции в отношении «Севастополя», из-за которых его и задержали, абсурдны, поскольку корабль в принципе не приспособлен для перевозки нефтепродуктов. По словам Геннадия Кононенко, из-за инцидента убытки компании «Гудзон», владеющей судном, насчитывают миллионы долларов.

Ранее руководство судоходной компании заявило, что из-за американских санкций практически все иностранные партнеры разорвали с «Гудзоном» контракты, компания оказалась на грани дефолта