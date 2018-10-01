Минпромторг, по некоторым данным, предложил возобновить продажу пива в алюминиевых банках ночью

А также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Как пишет Коммерсант, эта мера необходима для поддержки производителей алюминиевой продукции, попавших под санкции. Прежде всего, речь идет о РусАле Олега Дерипаски.

Подобные меры могут нанести ущерб другим игрокам на рынке – сказал «Эху Москвы» зав. Лабораторией анализа РАНХИГС Александр Абрамов.

Абрамов усомнился, что продажа пивной тары составляет существенную часть доходов РусАла.

Подобные поправки никогда не введут, — считает глава Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Кстати, в Минпромторге сегодня отметили, что инициатива об отмене запрета на продажу пива в алюминиевых банках ночью принадлежит не им, а