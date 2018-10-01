Минпромторг, по некоторым данным, предложил возобновить продажу пива в алюминиевых банках ночью
А также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Как пишет Коммерсант, эта мера необходима для поддержки производителей алюминиевой продукции, попавших под санкции. Прежде всего, речь идет о РусАле Олега Дерипаски.
Подобные меры могут нанести ущерб другим игрокам на рынке – сказал «Эху Москвы» зав. Лабораторией анализа РАНХИГС Александр Абрамов.
Абрамов усомнился, что продажа пивной тары составляет существенную часть доходов РусАла.
Подобные поправки никогда не введут, — считает глава Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Кстати, в Минпромторге сегодня отметили, что инициатива об отмене запрета на продажу пива в алюминиевых банках ночью принадлежит не им, а
Комментарии8
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kmndr 01 октября 2018 | 18:17
Эта мера необходима для поддержки производителей алюминиевой продукции, попавших под санкции.
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Наверное скоро будут ловить несогласных на митингах и отправлять в рабство на люминевые заводы.....Хотелось бы чтобы ноздри не выдирали.
boooben 01 октября 2018 | 18:27
Дерипаска также настаивает на принудительной замене дешевых деревянных гробов на виповские алюминиевые, на покупку такого гроба все россияне будут отчислять часть зарплаты, как на пенсию.
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:29
kmndr: Ноздри выдирать не будут.
Но в горло заливать расплавленный алюминий могут.
Тоже один из методов использования.
Но помогать Дерипаске надо.
Это ведь не для него делается, а другим показывают: Мы своих не бросаем.
А то ведь, суки, разбегутся по Англиям, Швейцариям и Израилям.
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cromwel 01 октября 2018 | 18:33
Более бвндитское и шарлатанское государство трудно представить. За своего Дерепаску они готовы порвать и заткнуть людям глотки алюминевыми банками. Стыда у власти больше нет.
neyexo 01 октября 2018 | 18:48
cromwel:
можно еще водку в алюминиевых банках, да и всякие виски и т.д.
kryimzdick 01 октября 2018 | 18:48
Кто не согласен покупать люминь, тот будет грузить чугуний.
sim202_ 01 октября 2018 | 18:55
И цинковые гробы заменить на алюминиевые...