В России будет изменена система расчета пенсий

В правительстве признают, что ближайшие годы будут потрачены на обсуждение этого вопроса с учетом повышения пенсионного возраста.

Благодаря нововведениям, увеличится налоговая нагрузка на россиян, — сказал Эху директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Николаев подчеркнул, что система индивидуальных накоплений используется во многих развитых странах.

Мировая практика показывает, что это наиболее эффективный вариант, — так считает доцент Экономического факультета МГУ Антон Табах.

Антон Табах подчеркнул, что система индивидуального накопления пенсий эффективнее, чем принятая сейчас в России.