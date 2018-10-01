В России будет изменена система расчета пенсий
В правительстве признают, что ближайшие годы будут потрачены на обсуждение этого вопроса с учетом повышения пенсионного возраста.
Благодаря нововведениям, увеличится налоговая нагрузка на россиян, — сказал Эху директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Николаев подчеркнул, что система индивидуальных накоплений используется во многих развитых странах.
Мировая практика показывает, что это наиболее эффективный вариант, — так считает доцент Экономического факультета МГУ Антон Табах.
Антон Табах подчеркнул, что система индивидуального накопления пенсий эффективнее, чем принятая сейчас в России.
Комментарии24
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i_one_off 01 октября 2018 | 18:15
Как я и говорил, пенсий не будет, а налоговая нагрузка возрастёт.
Самый эффективный вариант - не платить налог, а самому откладывать себе на пенсию и похороны.
belovnikita 01 октября 2018 | 18:45
i_one_off: и не на расейских банках
alexsokoll 01 октября 2018 | 19:00
Кто такой Николаев?
Это преподаватель политэкономии, который работает у карнавального?
dzed_barukh_buza 01 октября 2018 | 19:02
i_one_off: на рф-ии без елемента принудиловки мало кто что то будет себе откладывать...
лишнехромосомный менталитет не даст...
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freedommen 01 октября 2018 | 18:20
Т.е., как и предполагалось, нынешняя система пенсионного обеспечения, когда работающий обеспечивает неработающего, заканчивается. Надо понимать в ПФР денег нет, от слова "совсем". И не будет. Теперь работники сами будут копить на свою пенсию. А чтобы эффективно их накапливать деньги направят на реализация национальных проектов (Крым, Донбасс, Сирия, Абхазия, Осетия и прочие кубы) под управление эффективных манагеров Ну мы их всех знаем. Вот в чем и был смысл этой реформы. Говорили, что самое страшное - это повышение возраста, а про отмену нынешней системы - молчок. Спецоперация, чо! 86% - вы счастливы? Удачи вам, и берегите себя.
oleg__ 01 октября 2018 | 18:43
freedommen: просто может неудобно получиться.
Когда Озёрные, в очередной раз полезут по карманам стариков, там может оказаться пусто !!!
alexsokoll 01 октября 2018 | 19:02
oleg__:
По карманам стариков??
Там ничего нет ещё с 90х.
Сейчас пенсии платят ИЗ БЮДЖЕТА с наших налогов и налогов госкомпаний.
kadetkl 01 октября 2018 | 18:21
А зачем их начислять то зря, раз получать покойники не придут?
nf5096004 01 октября 2018 | 18:23
Да, эффективнее в других странах, где не принято чужими деньгами распоряжаться по своему усмотрению, и где частная собственность неприкосновенна.
idaforever 01 октября 2018 | 18:56
nf5096004: не скажите в сег журнале хелло про свадьбы Гарри - 45млн из бюджета, на предстоящую в октябре Евгении 16,5млн также из бюджета - и это свадьбы в самой богатой семье королевства!
sim202_ 01 октября 2018 | 18:34
Значит - будут грабить...
ura_123 01 октября 2018 | 18:45
sim202_: Будут! Хотя у большинства пришедшим на выборы в марте были иллюзии))))
oleg__ 01 октября 2018 | 18:52
sim202_: Да! Теперь уже не остановятся !!!
wuwer 01 октября 2018 | 18:36
Мало того что, на повышении возраста триллионы планируют сорвать....
так ещё изменят систему расчёта...чтоб жизнь дожившимся мёдом не казалась
Видать маловато наскребают повышением возраста....ещё набежали желающие, с оттопыренными и нашитыми карманами
protvik 01 октября 2018 | 18:38
Планируют увеличить налоговую нагрузку: доживших до пенсионного возраста будут отлавливать и предварительно перевернув к верх тормашками вытрясать половину наличных в счет уплаты гробовых.
wojskowy Марек Качоровски 01 октября 2018 | 18:43
За последнее время что только не придумывали с пенсиями итог: По покупательной способности за последние пять лет пенсии умали как минимум на 50%, количество живущих за чертой бедности достигло гигантского количества 22 млн. человек, при этом 37 миллионов (пенсионеры) едва сводят концы с концами, т.е. 57 млн.чел. примерно 40% населения живут кто за чертой, кто у черты бедности. В "лихие" 90-е в стране было 7 человек состояние которых превышало 1 млрд. долларов, сейчас их число приближается к стоне. С 2000 года страна Развязала: Войну в Грузии, Украине, Сирии, практически рассорилась со всем миром и оказалась под санкциями. НАТО, которое с 1991 года не развернуло на территории стран бывшего Варшавского блока ни одной военной структуры (базы, штабы, военные подразделения), сейчас практически во всех этих странах развернуло мощные военные структуры, т.е. срок подлёта самолётов и ракет к стратегическим объектам РФ стал в два раза меньше. Население нищает, количество миллиардеров растёт как и их состояние, военная угроза стоит у ворот. Внешняя и внутренняя политика не имеет аналогов в мире, как и вооружения, которое создаётся новое каждый день и от которого Запад трясётся в ужасе. Правда пока оно сбивает лишь собственные самолёты.
justlooking 01 октября 2018 | 18:46
Совок пожрал пенсии наших дедов и родителей - и сдох. Работающие стали платить пенсии пенсионерам. И платить пенсию тому деду и копить себе не выходит. Дед бы и сам о себе позаботился, но его накопления на книжке тоже сожрал совок.
А идиоты сидят и ностальгию: ах какое вкусное было приготовленное на американском оборудовании эскимо.
zkotor 01 октября 2018 | 18:49
А они видать себе две жизни намеряли, совсем охренели от безнаказанности
kryimzdick 01 октября 2018 | 18:50
Дойдет не сразу до населения, к сожалению.
kryimzdick 01 октября 2018 | 18:52
Неприкрытое, откровенное, наглое ограбление 90% людей, просто страшно смотреть. Ладно, мне как ипешнику пенсия все равно не светит, но работяги-то о чем думают?
zolingen 01 октября 2018 | 18:52
Как же они уже задолбали своими экспериментами
idaforever 01 октября 2018 | 18:52
система будет изменена (в который раз), а пенсии все те же мизерные!
eyjafjallajoekull 01 октября 2018 | 18:59
Мистеру Табах, хоть он и доцент открою одну небольшую, но важную тайну: никогда российские пенсионеры не будут жить хорошо. По крайней мере, пока они сами не задумаются-почему. Возьмем, к примеру Сингапур с одним из высочайших в мире уровней жизни и где нет ни капли полезных ископаемых. Сорок лет назад это была одна из беднйших стран, но пришел к власти Ли Куан Ю и полностью искоренил всю коррупцию. Вообще. Детали найдете в Википедии. Российским же пенсионерам, если не ошибаюсь, даже их мизерную пенсию переводят на карту МИР, которую не принимают ни в одной стране этого мира и, таким образом приговариют их доживать свои годы так и не побывав на курортах Таиланда, Хорватии, Швейцарии и Италии, не попробовав свежевыловленных устриц в Португалии, не отведав пряных сыров в Голландии, не побродив по средневековых улочкам Амстердама и Брюгге, не пройдясь по коралловым пескам карибских островов, не побывав на сафари в Кении, не поплавав по каналам Венеции, да и, собственно не увидев своими глазами насколько чисто на улицах Сингапура и насколько приятно посидеть в открытых ресторанчиках за бокалом прохладного Шабли с ведерком свежайших, сваренных в молодом белом вине и обильно политых лимоном устриц.