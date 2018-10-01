Ученые из  США и Японии стали лауреатами Нобелевской премии этого года по медицине и физиологии

Их имена назвал секретарь Нобелевского комитета Урбан Лендаль.

Сейчас в онкологии действительно появился новый класс противоопухолевых средств, — сказал «Эху Москвы» профессор Анатолий Махсон.

Нобелевская премия это признание заслуг ученых в давно развивающейся области. Остается надеяться, что благодаря открытиям ученых специалисты смогут лучше противостоять онкологическим заболеваниям, — сказал нам старший научный сотрудник Центра имени Блохина Евгений Черемушкин.

Вручение Нобелевских премий по традиции проходит в декабре в Стокгольме