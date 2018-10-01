Ученые из США и Японии стали лауреатами Нобелевской премии этого года по медицине и физиологии
Их имена назвал секретарь Нобелевского комитета Урбан Лендаль.
Сейчас в онкологии действительно появился новый класс противоопухолевых средств, — сказал «Эху Москвы» профессор Анатолий Махсон.
Нобелевская премия это признание заслуг ученых в давно развивающейся области. Остается надеяться, что благодаря открытиям ученых специалисты смогут лучше противостоять онкологическим заболеваниям, — сказал нам старший научный сотрудник Центра имени Блохина Евгений Черемушкин.
Вручение Нобелевских премий по традиции проходит в декабре в Стокгольме
Комментарии6
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vezdehod 01 октября 2018 | 18:41
А Россия поставила Сирии "С-300"
nina51 01 октября 2018 | 18:52
vezdehod: А где Исраэль ? )))
neyexo 01 октября 2018 | 18:53
vezdehod: дело идет к возврату Голан. Спешат, т.к. США могут признать их за Израилем.
neyexo 01 октября 2018 | 18:55
Пел в ресторане для немецких зольдатен унд официрен
Скрашивал их службу во Франции, как и другие французы.
citizeneco 01 октября 2018 | 19:01
А эти новые противоопухолевые средства будут доступны россиянам? Сам профессор Махсон знает, как их изготовить, а то американские могут быть недоступны из-за санкций.