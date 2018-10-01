Знаменитый французский певец Шарль Азнавур умер сегодня на  95-м году жизни

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что Азнавур разделял радости и печали трех поколений. Он был истинно французским певцом, который был интуитивно предан своим армянским корням.

«Последний гигант французского шансона», «Сердце, отданное сцене», «Вечный аккомпаниатор нашей жизни» — поклонники, коллеги, политики, во Франции, в Армении, да и повсюду в мире не скупятся сегодня на комплименты и громкие слова. Почти столетие на подмостках – с 9 лет до 94-х. Свой последний концерт он дал 19 сентября в японской Осаке, а не далее как в минувшую пятницу появился в одной из праймовых программ французского телевидения, сообщив, что этой осенью устроит новый гастрольный тур. Ближайший концерт был запланирован на 26 октября в Брюсселе, далее – Страсбург, Лион, Женева, и, конечно, Париж. В той же пятничной телепрограмме он говорил, что в свои 94 даже не думает, чтобы оставить сцену, и обещал петь до 100 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем.

В мае этого года Азнавур упал в свое доме и сломал руку. Последствия оказались серьезнее, чем первоначально диагностировали врачи, однако шансонье заявил, что выйдет на сцену даже в гипсе, и продолжил мировое турне.

За свою карьеру Азнавур записал почти полторы тысячи песен, снялся в 80 фильмах, дружил с легендами мировой сцены и экрана, был награжден орденом Почетного легиона и десятками наград иностранных государств, представлял в качестве почетного консула Армению, страну своего происхождения, и, конечно же, покорял одно за другим сердца нескольких поколений французов, при этом успешно экспортируя французский песенный стиль заграницу. «Европейский Фрэнк Синатра» — называли его журналисты по другую сторону Атлантики.

Пресс-аташе певца сообщил сегодня агентству Франс-пресс, что скончался Азнавур в ночь с воскресенья на понедельник, ближе к утру, спокойно, во сне, в своем доме на юге Франции.

Шарль Азнавур был настоящим человеком мира и любимцем армянского народа, -сказал «Эху Москвы» секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

К мнению Шарля Азнавура прислушивались в Армении и во всем мире, — сказал Джазоян.

Шарль Азнавур всегда был современным – об этом в интервью «Эху Москвы» ранее говорил президент Армении Армен Саркисян.

Шарль Азнавур говорил, что пел для всех.

Шарль Азнавур был одним из лучших представителей французской «новой волны» — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Игорь Свинаренко.

Песня Шарля Азнавура «Вечная любовь» всегда придает силы актрисе Наталье Белохвостиковой. Она была написана именно для ее героини в фильме «Тегеран-43». По словам Белохвостиковой, Шарль Азнавур был ярким и теплым человеком.