Истребители НАТО три раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем, чтобы сопроводить российские самолеты

Об этом сообщило Минобороны Литвы. Отмечается, что во всех случаях у российской авиации отсутствовали планы полетов, а также они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. При этом в одном из случаев российский самолет летел с отключенным бортовым транспондером.