Истребители НАТО три раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем, чтобы сопроводить российские самолеты
Об этом сообщило Минобороны Литвы. Отмечается, что во всех случаях у российской авиации отсутствовали планы полетов, а также они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. При этом в одном из случаев российский самолет летел с отключенным бортовым транспондером.
Комментарии11
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glotov 01 октября 2018 | 17:39
Все правильно. Мы летаем, а холуи сопровождают.
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:07
glotov: Вообще-то это называется конвоированием.
да, так конвоируют заключенных.
Но можешь даже считать это почетным караулом.
В любом случае это караул. Конвоируют, гады, контролируют на всяк случай.
glotov 01 октября 2018 | 18:10
novyyrusic: Все замечания по формулировкам - к эху. Подайте жалобу : негр с балалайкой требует перепечатать заголовок и написать " конвоирование" вместо "сопровождение".
tvitov66 01 октября 2018 | 18:18
/ "... а также они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.../
Наши по привычке летели по пачке "Беломорканала"
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:20
glotov: Педенька, слово "сопровождение" это вежливый аналог слова "конвоирование", конвой ведь сопровождает и даже охраняет поднадзорного.
На Эхе работают вежливые люди.
vezdehod 01 октября 2018 | 18:11
Постоянно нарываются на грубость - ждут когда ими займутся сирийские "С-300".
tag188 01 октября 2018 | 17:41
Пусть радуются, что это бездуховное гейропейское НАТО.
А были бы наши высокодуховные легитимные друзья-союзнички, то сразу же сбили, как сирийцы.
tag188 01 октября 2018 | 17:44
И вообще, мой совет литовцам -- как только видите российский военный самолет, -- сразу сбивайте. Мы вам за это С-300 подарим. Спросите у турок и сирийцев. Еще никого не обделили и не обманули.
leonln1970 01 октября 2018 | 18:06
рассейские ретро аеропланы обязательны к сопровождению дабы не развалились и не попадали на головы цивилизованных людей....
shalunok 01 октября 2018 | 18:25
Добились - они нас боятся. Но не уважают. Боятся, как отмороженных - как бы чего не отмочили неадекватное.