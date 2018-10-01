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17:32, 01 октября 2018

Истребители НАТО три раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем, чтобы сопроводить российские самолеты

Об этом сообщило Минобороны Литвы. Отмечается, что во всех случаях у российской авиации отсутствовали планы полетов, а также они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. При этом в одном из случаев российский самолет летел с отключенным бортовым транспондером.

Комментарии

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yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:35

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glotov 01 октября 2018 | 17:39

Все правильно. Мы летаем, а холуи сопровождают.

novyyrusic 01 октября 2018 | 18:07

glotov: Вообще-то это называется конвоированием.
да, так конвоируют заключенных.
Но можешь даже считать это почетным караулом.
В любом случае это караул. Конвоируют, гады, контролируют на всяк случай.

glotov 01 октября 2018 | 18:10

novyyrusic: Все замечания по формулировкам - к эху. Подайте жалобу : негр с балалайкой требует перепечатать заголовок и написать " конвоирование" вместо "сопровождение".

tvitov66 01 октября 2018 | 18:18

/ "... а также они не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.../

Наши по привычке летели по пачке "Беломорканала"

novyyrusic 01 октября 2018 | 18:20

glotov: Педенька, слово "сопровождение" это вежливый аналог слова "конвоирование", конвой ведь сопровождает и даже охраняет поднадзорного.

На Эхе работают вежливые люди.

vezdehod 01 октября 2018 | 18:11

Постоянно нарываются на грубость - ждут когда ими займутся сирийские "С-300".

tag188 01 октября 2018 | 17:41

Пусть радуются, что это бездуховное гейропейское НАТО.
А были бы наши высокодуховные легитимные друзья-союзнички, то сразу же сбили, как сирийцы.

tag188 01 октября 2018 | 17:44

И вообще, мой совет литовцам -- как только видите российский военный самолет, -- сразу сбивайте. Мы вам за это С-300 подарим. Спросите у турок и сирийцев. Еще никого не обделили и не обманули.

leonln1970 01 октября 2018 | 18:06

рассейские ретро аеропланы обязательны к сопровождению дабы не развалились и не попадали на головы цивилизованных людей....

shalunok 01 октября 2018 | 18:25

Добились - они нас боятся. Но не уважают. Боятся, как отмороженных - как бы чего не отмочили неадекватное.

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