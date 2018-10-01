На детской площадке в Москве обнаружили боевую гранату
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, речь идет о детской площадке на улице Рогова в Щукино. Сейчас проводится проверка, на место направлены сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Комментарии9
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yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:33
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oneoretwo 01 октября 2018 | 17:41
...где-то рядом живет росгвардеИЦ и он, похоже, в отпуске...
kompricikos 01 октября 2018 | 17:45
купил в военторге и поедет на Донбасс отдохнуть oneoretwo:
novyyrusic 01 октября 2018 | 18:04
kompricikos: детей надо приучать к тому с чем им придется столкнуться в жизни.
Гранаты становятся одним из элементов российской жизни и дети не могут оставаться в стороне.
vezdehod 01 октября 2018 | 18:08
Видимо готовили "покушение" на ВВП.
tvitov66 01 октября 2018 | 17:51
Дык они видать ещё в подвал не заглядывали ...
"Дети в подвале играли в гестапо: Зверски замучен сантехник Потапов"(с)
bandera 01 октября 2018 | 18:02
Обдраченец потерял?
kunst54 01 октября 2018 | 18:11
Девочка в поле гранату нашла.
К дяде с вопросом она подошла.
"Дерни колечко", - дядя сказал.
Долго над полем бантик летал.
drgonish 01 октября 2018 | 18:12
Никак малолетний адепт "свободы" освоил TOR. Поди, собирался в школу занести, похвастаться перед друзьями, а вечером за гаражами протестировать.