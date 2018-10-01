На детской площадке в Москве обнаружили боевую гранату

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, речь идет о детской площадке на улице Рогова в Щукино. Сейчас проводится проверка, на место направлены сотрудники правоохранительных органов и МЧС.