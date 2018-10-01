Рособрнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность
Она затронет 18 тысяч педагогов из 45 российских регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Учителям предстоит выполнять задания по предметам, которые они преподают, а также ответить на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов их деятельности.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:33
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
orein51 01 октября 2018 | 17:37
нахрена? для галочки и очредн. бабла? или учителей погонят, и наймут волонтёров?
svetalana 01 октября 2018 | 17:42
orein51: чтобы еще раз поизмываться над учителем, ткнуть носом в его полную зависимость от начальства. Чтобы уже наверняка иметь рабов на все случаи жизни. На профпригодность надо проверять всех, кто над учителем - эти часто школьную работу только теоретически знают, если вообще знают. Работа учителя для них только бумажками отчетов меряется, никому ни о чем не говорящих.
kindman_a 01 октября 2018 | 17:58
svetalana:
Будут выявлять среди учителей талантливых бизнесменов.
vikwlad 01 октября 2018 | 17:44
Профнепригодные чиновники будут проверять учителей на профпригодность. Абсурд!
klochkov 01 октября 2018 | 17:59
видимо профнепригодных оставят...
остальных на свалку истории
oneoretwo 01 октября 2018 | 17:39
...новое поколение подделывающих избирательные протоколы проверяется на лояльность плешивому самозванцу...
sharlatan 01 октября 2018 | 17:54
Сдаст учитель тесты на плохую оценку, а его не уволят. Просто прикажут делать какие-нито гадости, скажем, за учениками следить и стучать, или на выборах вбросы делать. А откажется - папочка с плохими результатами теста тут же будет вытащена на свет.
gregor 01 октября 2018 | 17:56
Ты за Путина аль нет ? Если нет увольняйся .
Вот и вся проверка .
idaforever 01 октября 2018 | 17:57
т е главнюкам стукнуло в голову, что например, училки русского языка забыли или не знают, что корова все так же пишется через "о"?
отрабатывают чинуши видимость занятости
теперь спишут откуда-нибудь тесты и будут дожигать нервы училок
и без них эта одна из самых выгораемых профессий
и так только и делают, что гнобят и плющат учителей
пенсионеров уничтожают и учителя на очереди?
yralez 01 октября 2018 | 18:05
Вбросы на избирательном участке делал ? фальшивый бюллетень подделывал и подписывал ?
Да.
Годен !
vladimir1967 01 октября 2018 | 18:06
Начальство с куплеными диссертациями будет проверять учителей.
kochar 01 октября 2018 | 18:14
Лучше бы они в наш Парламент пошли проверять на профпригодность депутатов.
prof57 01 октября 2018 | 18:15
Лучше бы проверили на адекватность сам Рособрнадзор....
zhrv 01 октября 2018 | 18:21
А проверяющими будут чиновники из ПЖиВ? Бедные бедные дети!