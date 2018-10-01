Рособрнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность

Она затронет 18 тысяч педагогов из 45 российских регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Учителям предстоит выполнять задания по предметам, которые они преподают, а также ответить на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов их деятельности.