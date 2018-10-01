Профильные комитеты Совета Федерации поддержат законопроект о пенсионной реформе

Его принятие не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета и Пенсионного фонда, — об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение комитета по социальной политике. В нем также отмечается, что принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение. В нем учтены предложения президента по смягчению реформы. Пленарное заседание верхней палаты, на котором сенаторы должны проголосовать за закон, состоится в эту среду. Завтра документ обсудят на закрытом совете палаты.