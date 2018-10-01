Профильные комитеты Совета Федерации поддержат законопроект о пенсионной реформе
Его принятие не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета и Пенсионного фонда, — об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение комитета по социальной политике. В нем также отмечается, что принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение. В нем учтены предложения президента по смягчению реформы. Пленарное заседание верхней палаты, на котором сенаторы должны проголосовать за закон, состоится в эту среду. Завтра документ обсудят на закрытом совете палаты.
Комментарии13
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rash 01 октября 2018 | 17:33
Шапито, как палата холопов откажет барину, они народу не присягали.
tanyaya 01 октября 2018 | 17:47
rash: Бляди, сэр!
tanyaya 01 октября 2018 | 17:53
Давным-давно всем известно, что Совет Федерации во главе с Валькой-полстакана-красные трусы - это сборище старпёров в последней стадии деменции, которые перед окончательным и стремительным впадом в маразм успели занести в АП Президента прекрасную по своим размерам взятку.
И теперь эти, мягко выражаясь, люди вершат судьбу России, "подписывая" любой бредовый закон ГосДуры, практически не приходя в сознание и ни хрена не соображая.
vezdehod 01 октября 2018 | 18:06
Если у кого это вызовет сомнение, то пусть вырвут у Вали Сосули зуб.
zapadnay 01 октября 2018 | 18:07
tanyaya:
Кто-то бы сомневался?!
yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:34
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motooppic 01 октября 2018 | 17:36
yulya_tsikina15: да кому тут баб трахать то? Оппозиционную срань зарубежные спонсоры под хвост давно трахают, и им больше не надо. Ибо дебилы конченные!
polikarpich 01 октября 2018 | 17:43
motooppic: У тебя логика отсутствует в твоём выхлопе. Вот ты не оппозиционер, стало быть со всем целиком и полностью согласен, со всеми желаниями родных партии и правительства.
Следовательно, под хвост трахают именно тебя, болезного, даже не спрашивая согласия и не согласуя с тобой, насколько глубоко и как долго.
Так-то вот, трахальщик ты наш грозный. :-)
marineru 01 октября 2018 | 17:50
yulya_tsikina15: ты бл..на на голосование в Совфед не опоздай.
vovash45 01 октября 2018 | 17:55
"..принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение". Как то нелогично получается- широкое обсуждение (отношение к закону даже статистика знает) и вместе с тем, принятие...
yralez 01 октября 2018 | 18:02
Как ? Ничего еще с нас за это не потребуют ?
Особенно умилило......предшествовало широкое общественное обсуждение !
Вона как !
С размахом, значит, с учетом широкого общневенного мнения, грабанули.
kadetkl 01 октября 2018 | 18:17
Обсуждение показало полное неприятие пенсионной реформы, а эти быстрее принять... зато дилдо для народа под хохлому поправками Путина расписали. Уроды вороватые.
wuwer 01 октября 2018 | 18:32
"...Его принятие не потребует выделения дополнительных средств..." )))
Только, сплошная прибыль,....
Так поэтому и принимают,....за счёт народонаселения: и оплатить пенсии (выжившим-доживающим) и ещё маржу поиметь