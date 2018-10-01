Лауреатов нобелевской премии по медицине и физиологии назвали в Стокгольме
Ими стали американский иммунолог Джейс Эллисон и специалист из Японии Тасуке Хондзё. Они внесли огромный вклад в борьбу с раком, — сказал член нобелевского комитета Клас Кярр.
«Открытия Элисона и Хондзё добавили совершенно новый подход в терапии этой болезни. В отличие от предыдущих способов лечения, он нацелен не на раковые клетки, а на контрольные точки в иммунной системе человека… Суть в том, чтобы вмешаться в работу нашего иммунитета и использовать её, чтобы разработать лечение от рака… Эти открытия стали большой подвижкой в борьбе с болезнью».
Это объявление открыло неделю вручения наград. Она закончится в следующий понедельник объявлением лауреата нобелевской премии по экономике.
Комментарии1
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yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:19
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