Лауреатов нобелевской премии по медицине и физиологии назвали в Стокгольме

Ими стали американский иммунолог Джейс Эллисон и специалист из Японии Тасуке Хондзё. Они внесли огромный вклад в борьбу с раком, — сказал член нобелевского комитета Клас Кярр.

«Открытия Элисона и Хондзё добавили совершенно новый подход в терапии этой болезни. В отличие от предыдущих способов лечения, он нацелен не на раковые клетки, а на контрольные точки в иммунной системе человека… Суть в том, чтобы вмешаться в работу нашего иммунитета и использовать её, чтобы разработать лечение от рака… Эти открытия стали большой подвижкой в борьбе с болезнью».

Это объявление открыло неделю вручения наград. Она закончится в следующий понедельник объявлением лауреата нобелевской премии по экономике.