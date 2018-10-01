Киселев обвинил в вымогательстве журналиста, сообщившего о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 млн рублей
Гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил в вымогательстве журналиста, сообщившего о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей. Он подал на него заявление в полицию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Киселев заявил, что документы на дом находятся «в образцовом порядке».
Журналист газеты «Город24» Владимир Мазурин утверждал, что из-за нарушений коттедж Киселева, расположенный на холме, мог обрушиться на дома внизу. Отмечалось, что хозяин особняка отказался укрепить конструкции.
После публикации весь тираж газеты изъяли из продажи. Этому, предшествовал «звонок из Москвы», а главного редактора издания Елену Войтову уволили, сообщил Мазурин телеканалу «Дождь».
Комментарии14
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democ 01 октября 2018 | 17:09
Что не патриот, так домики с квартирами на сотни миллионов.
evgolius7 01 октября 2018 | 17:10
Это неправда, что Путин и его окружение - воры.
Воры действуют скрытно.
Путин и его окружение - мародёры.
Они открыто и не стесняясь грабят захваченную ими страну.
yulya_tsikina15 01 октября 2018 | 17:19
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sharko_2 01 октября 2018 | 17:29
Киселя - в радиоактивный пепел!
sinoptik2016 01 октября 2018 | 17:19
democ: а продажными считают оппозиционных журналистов, которые живут в обычных квартирах.
sinoptik2016 01 октября 2018 | 17:22
sinoptik2016: ну даже если так, то этим оппозиционным журналистам платят мало и платят из бюджета других стран. А тут из вашего кармана такие деньги этому треплу перепадает.
vasyakirin 01 октября 2018 | 17:11
А что теперь, обозначает термин- вымогательство?
Полагаю всё можно под экстремизм подвести, или есть нюансы?
oneoretwo 01 октября 2018 | 17:14
....хорошо усвоил главное правило гопника при шухере : первым орать, что ограбили...
splin2 01 октября 2018 | 17:18
oneoretwo: врет, как дышит
bandera 01 октября 2018 | 17:14
Вот он какой петушок Кисель.
compare 01 октября 2018 | 17:19
совок...все говенное и отвердевшее,оттуда "вытащили" и в суп! а хорошего нам не надо,кругом "вороги"...
koshkaedu 01 октября 2018 | 17:25
Если Киселёв организовал звонки "откуда следует" и увольнение редактора газеты
Елену Войтову, значит Владимир Мазурин ПРАВ и честен.
kara 01 октября 2018 | 17:29
так это отлично! я не понимаю визга по этому поводу!
дом он построил в России, и более того, в Крыму! а значит верит в то что говорит.
и подумайте, его деньги экономику какой страны поддержали?
побольше таких домов, но именно в России.
ddolly 01 октября 2018 | 17:30
копия статьи в Tetegram
https://t.me/fcpeshka/1289
https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.273107.html