Киселев обвинил в вымогательстве журналиста, сообщившего о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 млн рублей

Гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил в вымогательстве журналиста, сообщившего о реконструкции его дома в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей. Он подал на него заявление в полицию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Киселев заявил, что документы на дом находятся «в образцовом порядке».

Журналист газеты «Город24» Владимир Мазурин утверждал, что из-за нарушений коттедж Киселева, расположенный на холме, мог обрушиться на дома внизу. Отмечалось, что хозяин особняка отказался укрепить конструкции.

После публикации весь тираж газеты изъяли из продажи. Этому, предшествовал «звонок из Москвы», а главного редактора издания Елену Войтову уволили, сообщил Мазурин телеканалу «Дождь».