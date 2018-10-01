Лондон отказался выдать Москве бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова

Он объявлен в международный розыск за хищение 14 миллиардов руб. Британский суд счел преследование банкира политически мотивированным.

Магистратский суд Вестминстера увидел политическую подоплеку в связи Ильи Юрова с политиком Михаилом Ходорковским – в середине 90-х он работал в банке «Менотеп», его также неоднократно допрашивали по делу ЮКОСа. Так решение суда объяснил «Ведомостям» сам Юров. Между тем, из вердикта следует, что экстрадиция банкира в Россию, с точки зрения суда, стала бы нарушением прав человека. Судья в частности усомнился в том, что в Москве экс-совладельцу банка «Траст» смогут обеспечить достойные условия содержания. Он также принял во внимание свидетельства о том, что судебная система в России подвержена давлению.

Илья Юров покинул страну в 2014 году, когда «Траст» передали на санацию, а самого бизнесмена заподозрили в хищении активов банка через офшоры. Год спустя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого в том числе стал банкир.

Два года назад Илью Юрова задержали на Украине, куда он прибыл на время из Лондона. Однако Киев отказался экстрадировать бизнесмена в Россию. Позже банкир вернулся в Лондон.